Ratchet et Clank Rift Apart : date de sortie, exclu PS5... Tout savoir

Le 11 juin prochain sort Ratchet & Clank : Rift Apart, le duo déjanté revient dans une aventure haute en couleurs, en exclusivité sur Playstation 5.

Cinq années ont passé depuis le dernier jeu de la franchise, et le remake Ratchet et Clank de 2016. Une demi-décennie pendant laquelle les fans ont eu le temps de patienter, et de construire leurs attentes autour du prochain jeu d'Insomniac Games. Ratchet et Clank : Rift Apart arrive donc le 11 juin en exclusivité sur Playstation 5, et si l'on en croit les différents tests, il nous promet de grandes choses. Situé quelques années après la fin des évènements de Ratchet et Clank : Into the Nexus, le nouveau titre d'Insomniac Games voit nos deux héros projetés dans une autre dimension sous la coupe de leur ennemi de toujours : le Docteur Nefarious.

Durant la présentation State of Play du 29 avril dernier, on a pu apercevoir pas mal de nouvelles choses. Avec notamment des graphismes profitant pleinement de la puissance de la PS5, créant un univers riche, et ce en 4K et 60 fps. Une qualité visuelle favorisant l'immersion dans des mondes colorés et variés, pouvant très rapidement changer de l'un à l'autre par l'intermédiaire de failles spatio-temporelles. Une opportunité offerte bien entendu par le SSD de la Playstation 5. Les fans pourront découvrir Rivet, un nouveau personnage féminin jouable, ainsi que les versions d'une autre dimension des mondes bien connus de la franchise. Quant au gameplay, il bénéficiera d'une grande variété d'armes et d'équipements offrant au jeu le dynamisme qui le caractérise habituellement.

On s'attend donc à un jeu coloré, dynamique et explosif, avec la pointe d'humour qui a fait le succès de notre duo (et maintenant trio) iconique. Il faut dire que Playstation a très bien vendu son petit protégé et ce depuis plus d'un an. Il ne reste plus qu'à satisfaire les nombreux fans qui attendent avec impatience de pouvoir se replonger dans les nouvelles aventures de Ratchet et Clank. On vous donne rendez-vous le 11 juin pour la sortie de Ratchet et Clank : Rift Apart, en exclusivité sur Playstation 5.