Elden Ring : redécouvrez le jeu en coopération avec Seamless Coop

En tant qu'un des RPG les plus réussis de tous les temps, Elden Ring reste tout de même doté d'un mode coopératif assez limitant et limité. C'était sans compter sur l'arrivée du mod Seamless Coop, qui redéfinit les règles du jeu.

[Mis à jour le 27 mai 2022 à 15h06] En piste pour rafler tous les prix lors des Game Awards 2022, Elden Ring continue sa progression fulgurante, vendu à plus de 13,4 millions d'unités à la fin du mois de mars dernier. Le chef d'œuvre de From Software tient toutes ses promesses, proposant un monde original, un défi grandiose et tous les aspects d'un jeu de rôle en monde ouvert classique. Si il a aussi convaincu notre rédaction, charmée par son univers sombre et impitoyable, quelques points ont pu aussi en laisser certains sur leur faim, et notamment le mode coopératif du jeu. Adoptant une fois encore la formule des invocations des précédant jeux souls-like, il reste très étriqué, restrictif, difficile à mettre en place et inabouti. Ce sentiment d'inachevé est aussi partagé par une grande quantité de joueurs, qui tout en respectant le parti pris de From Software, déplore l'absence de simplicité qui pourrait faire d'Elden Ring l'un des meilleurs jeux en coopération de tous les temps. C'était sans compter le travail d'un modeur de renom, LukeYui, qui nous offre ce vendredi la sortie d'Elden Ring Seamless Coop, un mod qui pourrait bien révolutionner votre façon de jouer à Elden Ring.

Mais bien entendu, une question subsiste : le mod seamless coop, c'est quoi au juste ? Il s'agit de la création de LukeYui, un modeur réputé pour son travail sur des titres précédents de From Software, notamment pour un mod multijoueur complet sur Sekiro : Shadows Die Twice. Sauf que LukeYui s'est récemment attaqué à Elden Ring, et à son mod coop qui peut être, avis personnel, parfois assez frustrant. Le système d'invocation si cher à From Software limite le potentiel d'un jeu aussi grandiose qu'Elden Ring. Imaginez découvrir le monde fabuleusement sinistre de l'Entre-terre à deux, trois ou quatre joueurs, chevauchant vos destriers et vous faisant allègrement démolir par tout ce qui bouge, mais ensemble. Plutôt une bonne idée non ? Et bien c'est au mod Seamless coop que l'on doit cette possibilité.

Seamless coop pourra très prochainement être trouvé sur Nexusmods. Il s'agit d'un mod modifiant tous les aspect de coopération d'Elden Ring, apportant différents éléments bouleversant profondément votre expérience de jeu. On y retrouve la possibilité de partager une aventure complète avec des alliés, d'utiliser la monture en coopération, de partager les items lâchés par les boss, et même un mode spectateur en cas de mort inopiné. Respectant les standards de difficulté imposé par From Software pour le jeu en coopération, il offre simplement aux joueurs la possibilité de jouer simplement et efficacement en multijoueur. Il faut savoir que l'utilisation de ce mod n'est pas considérée comme motif de bannissement, puisqu'il n'utilise pas les serveurs de From Software ou son anti-cheat pour fonctionner. Vous pouvez en apprendre plus sur Seamless Coop sur Reddit, et sachez que sa date de lancement officielle est ce vendredi 27 mai 2022. Vous pouvez aussi offrir un café à LukeYui pour son travail sur cette page.

Les chiffres ne mentent jamais et font d'Elden Ring le plus gros succès de l'histoire du révéré studio From Software. Avec 12 millions d'exemplaires vendus en trois semaines, le succès de ce nouveau RPG en monde ouvert a même supris son créateur, le légendaire Hidetaka Miyazaki, devenu PDG du studio : "Il est étonnant de voir le nombre de personnes qui ont joué à Elden Ring. J'aimerais leur adresser nos plus sincères remerciements, au nom de toute l'équipe de développement. Elden Ring est basé sur une histoire mythologique écrite par George R. R. Martin. Nous espérons que les joueurs jouiront d'un haut niveau de liberté lorsqu'ils s'aventureront dans son vaste monde, exploreront ses nombreux secrets et affronteront ses nombreuses menaces. Nous vous remercions pour votre soutien continu."

Un succès qui se traduit aussi dans la presse, le jeu cumulant pas moins de 96/100 sur Metacritic (version PS5). Ce qui en fait l'un des jeux les mieux notés de tous les temps, aux côtés de chef d'œuvre comme GTA 5, Skyrim, Bioshock ou encore Mass Effect 2. Côté PC, on déplore tout de même quelques soucis d'optimisation et de performance qui ne sont pas sans rappeler que les jeux Souls sont avant tout construit pour les consoles de salon. Certaines difficultés qui ont très très légèrement pénalisé la note du jeu sur cette plateforme où il ne rafle que la note misérable de 95/100. Un succès unanime qui se traduit par des ventes record, pour un projet aussi unique que savoureux, que l'on vous recommande nous aussi.

Après une rapide introduction à son univers mystérieux, tout en heroic-fantasy et médiévalisme sinistre, nous voici jetés dans le monde de l'Entre-terre. Une épée dans la main droite, un bouclier dans la main gauche et on est parti, sur la route d'une quête épique destinée à créer notre légende dans l'univers d'Elden Ring. Seulement voilà, quatre pas dans la nature, et le Rejeton Greffé se précipite sur nous, encaissant nos pathétiques tentatives d'estoc pour nous balayer d'un revers de la main dans les abysses environnantes. From Software nous annonce la couleur. Notre quête de renom et des fragments d'anneaux d'Elden ne sera pas une promenade de santé. Rien de surprenant pour une création issue des studios d'Hidetaka Miyazaki me direz-vous, et vous aurez raison. Seulement, malgré les nombreuses déconvenues, sous la forme d'un one-shot total, d'un boss trop coriace où d'un coffre à butin piégé, on ne peut s'empêcher de continuer. Il y a quelque chose d'étourdissant dans ce monde ouvert inhospitalier. De ses forteresses gargantuesques à ses forêts généreuses Elden Ring nous appelle, nous condamne au fameux "get good", à devenir meilleur pour profiter pleinement de son scénario vertigineux et de son gameplay unique.

Car From Software maîtrise le format RPG comme personne. Les opportunités de personnalisation du personnage sont multiples, offrant au joueur la possibilité de construire son protagoniste comme bon lui semble. Le RPG est poussé dans le moindre détail, dans la moindre statistique, la moindre arme. Chaque type de joueur y trouvera son compte, emporté par le tourbillon de contenu qui anime les moindres recoins d'Elden Ring. Pas assez fort pour tuer Margit ? Pas de problème, un petit tour dans la nature, une séance d'exploration, un meilleur équipement et quelques runes plus tard vous voilà fin prêt. Loin de guider le joueur en lui offrant tous les moyens possibles pour venir à bout de ses adversaires, Elden Ring lui offre l'opportunité de se construire seul. Partez explorer le monde comme bon vous semble, au risque de croiser un ennemi décidé à vous trancher en mille morceaux à chaque coin de mur. Car le repos n'existe pas dans Elden Ring, et c'est ce qui fait sa force. Chaque nouvelle rencontre laisse le joueur sur le qui vive, craignant pour sa vie et ses runes durement gagnées, l'immergeant corps et âme dans un monde sinistre et sanglant. Un exploit de taille, étant donné la popularité du format des jeux de rôle ces dernières années, faisant d'Elden Ring un OVNI d'immersion et de talent dans sa catégorie.

Alors il est vrai, Elden Ring n'est pas le plus accessible des jeux, et pour un néophyte des titres From Software peut sembler parfois obtus, voire cruel. Mais, ravalant sa fierté après s'être fait écraser par un crabe de grande taille et époussetant son armure, le joueur repart inlassablement, encouragé à devenir plus fort, meilleur. Les blessures d'ego sont fréquentes sans être injustes, attisant la fierté de celui qui tient la manette, pour le pousser à revenir en permanence. Et après tout, n'est ce pas ça la moëlle épinière du RPG d'action ? Elden Ring est loin d'être une promenade de santé, mais saura convaincre tous les joueurs, les forçant à puiser dans leur motivation pour avoir l'opportunité d'en découvrir le monde fantastique forgé par George R.R. Martin. Il offre aussi certains outils pour faciliter une aventure, malgré la complexité de son mode coopératif qui gagnerait peut être à être simplifié et rendu permanent. Elden Ring est dur certes mais tout le monde peut en venir à bout, et tout le monde devrait, tant l'Entre-terre est unique, profonde et attirante. Seul gros point noir un peu plus de sept jours après sa sortie, une optimisation catastrophique sur PC qui entraîne des chutes d'images par seconde et des déconnections en coop à la pelle. Rien d'incorrigible, rien de permanent. Comme tout le monde, nous encensons Elden Ring, non seulement parce qu'il n'y a absolument rien de "cool" à détruire un bon jeu, mais surtout parce qu'il est un must-have, un sérieux candidat au prix de jeu de l'année 2022 et probablement l'un des meilleurs jeux de cette dernière décennie. Alors pourquoi donc s'en priver ?

Difficile de ne pas reconnaître la patte si particulière d'Hidetaka Miyazaki (pas de lien de parenté avec Hayao Miyazaki, le fondateur des studios Ghibli) durant ces trois minutes. Un univers aussi sombre que mystérieux, un scénario énigmatique, des personnages et des monstres aux attraits si... variés. C'est bien le travail du réalisateur japonais, à l'origine de Demon's Souls, Dark Souls, Bloodborne et Sekiro. Et cette fois-ci, il a pu compter sur une collaboration avec nul autre que George R. R. Martin, l'auteur derrière la saga Game of Thrones pour nous fournir cette expérience unique. Elden Ring est un jeu en monde ouvert que le joueur pourra parcourir à sa guise tout en réalisant des quêtes secondaires et en suivant la trame principale. Le jeu intègre aussi des aspects multijoueur, et ce jusqu'à quatre joueurs.

Elden Ring proposera un monde ouvert © From Software

En ce qui concerne son histoire, Elden Ring prend place dans un tout nouvel univers, issu de l'imagination de nul autre que George R.R. Martin. Interviewé par le journal américain WWTW, l'auteur de Game of Throne a confirmé son implication dans le projet tout au long de ses nombreuses années de développement. Il a affirmé avoir façonné l'univers d'Elden Ring de façon détaillée afin de fournir aux développeurs une base solide pour le développement de leur jeu. Étant donné la complexité et l'originalité des univers que George R.R. Martin est capable de créer, on peut s'attendre à une narration de haute voltige. Si l'on ajoute ça à l'inventivité et la qualité graphique auxquelles les équipes de From Software nous ont habitués, Elden Ring risque de très vite gagner sa place aux côtés des excellents Bloodborne, Demon's Souls ou Sekiro. D'ailleurs, George R.R. Martin lui-même a affirmé être impatient de découvrir le jeu. L'histoire d'Elden Ring c'est ça :