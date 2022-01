Elden Ring : Tout savoir sur le jeu le plus attendu de l'année

Si 2021 n'a pas été une année parfaite pour les amateurs de jeux vidéo, certaines sorties de 2022 ont de quoi leur redonner le sourire. C'est le cas notamment d'Elden Ring, la nouvelle création de From Software rafle le statut de jeu le plus attendu de l'année. On vous explique pourquoi.

[Mis à jour le 10 janvier 2022 à 17h37] Elden Ring commence à faire beaucoup de bruit. La nouvelle création des studios d'Hidetaka Miyazaki, From Software, s'impose progressivement comme la sortie la plus attendue de l'année 2022. Un statut confirmé par sa récompense de "jeu le plus attendu" aux Game Awards 2021 en décembre dernier. L'excitation des fans grandit, et il y a de quoi, tant ce nouveau volet nous prévoit une aventure unique en son genre. Et pour cause, les studios From Software ne nous ont jamais habitué à moins que l'excellence ces dernières années, avec les sorties de Dark Souls, Bloodborne et Sekiro. Elden Ring ne devrait donc pas décevoir, nous présentant une nouvelle aventure en open-world issue tout droit de l'imagination de nul autre que George R.R. Martin, l'écrivain derrière les romans Game of Thrones. Et nous, on vous résume tout ce qu'il faut savoir à son sujet.

Elden Ring a aussi reçu une date de sortie officielle mais elle a malheureusement été repoussée d'un mois. Il faudra attendre le 25 février 2022 avant de pouvoir mettre les mains sur le RPG tant attendu. Une décision que les équipes de From Software ont justifié dans le tweet ci-dessous. Les vétérans aguerris, les amateurs de défis, où les néophytes intrépides pourront à cette date se lancer dans l'Entre-terre, et tenter de vaincre les descendants de Marika afin de réunir les fragments du cercle d'Elden. Une aventure sur un chemin qui s'annonce sinueux et très périlleux. Bonne nouvelle, Bandai Namco a aussi fait le choix de sortir Elden Ring sur les consoles d'ancienne génération. Il sortira donc sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et PC ne faisant ainsi pas de jaloux.

Des évènements aléatoires pour pimenter l'exploration © From Software

Difficile de ne pas reconnaître la patte si particulière d'Hidetaka Miyazaki (pas de lien de parenté avec Hayao Miyazaki, le fondateur des studios Ghibli) durant ces trois minutes. Un univers aussi sombre que mystérieux, un scénario énigmatique, des personnages et des monstres aux attraits si... variés. C'est bien le travail du réalisateur japonais, à l'origine de Demon's Souls, Dark Souls, Bloodborne et Sekiro. Et cette fois-ci, il a pu compter sur une collaboration avec nul autre que George R. R. Martin, l'auteur derrière la saga Game of Thrones pour nous fournir cet expérience unique. Il s'agira d'un jeu en monde ouvert que le joueur pourra parcourir à sa guise tout en réalisant des quêtes secondaires et en suivant la trame principale. Le jeu intègre aussi des aspects multijoueur, et ce jusqu'à quatre joueurs.

Elden Ring proposera un monde ouvert © From Software

En ce qui concerne son histoire, Elden Ring prend place dans un tout nouvel univers, issu de l'imagination de nul autre que George R.R. Martin. Récemment interviewé par le journal américain WWTW, l'auteur de Game of Throne a confirmé son implication dans le projet tout au long de ses nombreuses années de développement. Il a affirmé avoir façonné l'univers d'Elden Ring de façon détaillée afin de fournir aux développeurs une base solide pour le développement de leur jeu. Étant donné la complexité et l'originalité des univers que George R.R. Martin est capable de créer, on peut s'attendre à une narration de haute voltige. Si l'on ajoute ça à l'inventivité et la qualité graphique auxquelles les équipes de From Software nous ont habitués, Elden Ring risque de très vite gagner sa place aux côtés des excellents Bloodborne, Demon's Souls ou Sekiro. D'ailleurs, George R.R. Martin lui-même a affirmé être impatient de découvrir le jeu. L'histoire d'Elden Ring c'est ça :