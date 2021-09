NBA 2K22 : enfin le renouveau de la licence ? Les avis de la presse

NBA 2K22 est sorti le 10 septembre dernier et les tests tardent à se montrer. En cause ? Une tendance par Visual Concept à communiquer très tardivement sur son jeu. Seulement, quelques avis commencent déjà à se dessiner. On vous résume tout.

[Mis à jour le 17 septembre 2021 à 11h27] NBA 2K22 est sorti le 10 septembre dernier. Le nouveau volet de la seule et unique franchise de simulation de basket a envahi les étagères de nos vendeurs de jeux vidéos, après une campagne marketing timide et une sortie en toute discrétion. Près d'une semaine après sa sortie, on commence à apercevoir les retours des magazines spécialisés, qui se sont penchés sur cette édition 2022 et ce qu'elle pouvait apporter de nouveau à la licence. Des tendances se dessinent, et une question subsiste : est-ce-que NBA 2K22 se démarque de ses prédécesseurs ?

Si l'on ne peut pas parler de grand succès, hors de question de parler d'échec total. En cumulant un score global de 71/100 sur Metacritic (avec uniquement 12 tests internationaux), 2K22 nous montre qu'il a su apporter avec lui un peu de changement, sans être totalement transcendant. Il faut dire que la licence souffre du plus gros problème qu'il soit : l'absence totale de concurrence. 2K semble en effet se reposer sur ses lauriers, un avis partagé par Millenium, que l'on peut citer : "NBA 2K22 est et reste un très bon jeu de basketball mais qui à tendance à trop se reposer sur ses acquis et à ne plus évoluer". L'autre tendance négative, c'est bien entendu l'omniprésence des micro-transactions, qui cloisonnent le contenu et gâchent l'expérience de jeu globale. Si l'on cite IGN Espagne : "C'est toujours la même histoire : il s'agit de l'un des jeux les plus aggressifs de l'industrie au niveau des micro-transactions, et ses modes phares ne peuvent être appréciés que si l'on est prêt à payer.".

Globalement, les critiques sont unanimes, la capacité de 2K22 à accaparer le porte-monnaie du joueur est indéniable, et plombe le plaisir d'un jeu qui semble avoir su apporter quelques éléments nouveaux, notamment au niveau offensif et défensif. On peut citer Dexerto : "NBA 2K22 est la meilleure itération de la franchise par 2K Games et Visual Concept depuis un moment, avec beaucoup de changements au niveau des mécaniques de gameplay, ce qui en fait la simulation de basket la plus fluide depuis des années.". Une fluidité toute relative, puisque qu'il existe toujours, selon Gamekult "un jeu offensif trop stéréotypé et qui manque parfois de dynamisme". Le site spécialisé lui attribue la note de 7/10.

C'est la grande nouveauté de 2K22, le mode The City a le potentiel de profondément approfondir le mode Carrière. Inspiré du "Quartier" de l'édition 2021, The City est une zone en monde semi-ouvert, explorable en rollers ou en kart, emplie de PNJ proposant diverses activités et quêtes. Un véritable mini-RPG qui vous permet de développer en profondeur votre joueur, que ce soit sur le terrain ou dans sa vie personnelle. Rap, mode, sport, votre avatar peut développer sa célébrité en un empire rendu vivant par diverses cutscenes. Attention, tout comme pour FIFA 22, cette grande nouveauté ne concerne UNIQUEMENT les consoles next-gen (Xbox Series et PS5). Les versions PC, Nintendo Switch, Xbox One et PS4 doivent se contenter du "Quartier" introduit dans 2K21.

Si FIFA 22 se porte sur next-gen avec une toute nouvelle technologie de capture d'animations, 2K22 reste un petit peu en arrière côté innovations. Le nouveau titre de la franchise propose cependant quelques nouveautés qu'il est important de noter. Notamment au niveau du secteur défensif, avec de nouveaux mouvements de contre et de contestation qui permettront au joueur en défense de montrer toute l'étendue de ses talents. Un autre gros point est l'amélioration de l'IA, qui se placera en défense en fonction du porteur de balle, et non du cercle. De même, la défense sur pick'n'roll est améliorée, avec moins d'opportunité de tir ou d'avenue vers le panier. Un tout nouveau système d'aide défensive permettra aussi d'envoyer du renfort là où un joueur adverse a le champ libre. Malgré ces changements qui rendent, il est vrai l'expérience de jeu plus fluide, il subsiste toujours quelques animations et placements maladroits qui peuvent grandement ruiner l'immersion.

Côté attaque, 2K Sports a affirmé avoir implémenté les mouvements et le dribble des joueurs star, permettant une personnification plus poussée des styles de jeu. On a aussi le droit à une nouvelle jauge de tir avec une fenêtre optimale qui augmente en fonction de la réussite du joueur, et diminue en cas de fatigue ou d'une défense trop solide. On s'en passera d'ailleurs très vite au profit du simple timing de l'animation des joueurs tant elle perturbe le gameplay habituel. Les alley-oop aussi voient leur système remasterisé sur consoles next-gen, avec un timing à respecter pour bien réaliser le geste. Notons aussi que les passes pour alley-oop à rebond seront aussi introduites dans le jeu.

Malgré un titre 2K21 au gameplay relativement innovant, force est de constater que la franchise peine à se renouveler. Un sentiment partagé par ses nombreux fans qui n'ont pas réservé un accueil très chaleureux à NBA 2K22.