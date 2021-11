Comment cuisiner sur Animal Crossing : New Horizons 2.0 ?

Parmi les nombreuses nouveautés apportées par la mise à jour 2.0 d'Animal Crossing : New Horizons, on retrouve la cuisine. Nous vous avons préparé un petit tutoriel afin que vous puissiez développer vos compétences culinaires en toute simplicité.

Le 5 novembre dernier arrivait la mise à jour 2.0 d'Animal Crossing : New Horizons. Le sympathique jeu aux 34 millions de copies vendues s'est vu offrir un second souffle grâce à ce gros ajout de contenu qui a eu le don de nous replonger dans son joyeux petit monde. Vous l'aurez sûrement remarqué mais votre île est maintenant profondément changée, on y retrouve des anciens et des nouveaux personnages, mais aussi de nouveaux objets, une toute nouvelle manière de cultiver son potager et de nouveaux marchands. En plus de tout ça, votre avatar et ses compagnons ont désormais la possibilité de construire et d'utiliser une cuisine. Si cette activité vous avait manqué, plus aucune excuse pour ne pas vous relancer dans Animal Crossing. Voici notre guide pour débloquer et bien utiliser la cuisine dans Animal Crossing : New Horizons.

Débloquer la cuisine

Il faut remplir plusieurs conditions pour pouvoir cuisiner dans Animal Crossing New Horizons. Il vous faut en premier lieu avoir débloqué l'application Créations + auprès de Tom Nook et de son atelier. Ensuite, il faut que votre Île ait au moins 3 étoiles et que votre maison soit équipée d'une cuisine. Une fois ces conditions remplies, rendez-vous dans la borne Nook Stop pour acheter les "Recettes Créations +" contre 2000 Miles. Votre application Création + sur le Nookphone possèdera alors deux nouveaux onglets : plats et desserts, ainsi qu'un plan pour une cuisine en pierre naturelle. Vous pourrez ensuite la construire moyennant 30 Pierre, 10 Fer et 15 Argile.

Trouver de nouvelles recettes

Une fois que votre cuisine est prête à l'emploi, il vous faudra débloquer tout un tas de nouvelles recettes. Là se trouve la réelle progression dans ce nouveau chapitre d'Animal Crossing : New Horizons 2.0. Les "Recettes Créations +" vous offrent 8 plats à cuisiner, mais vous pouvez en débloquer davantage en vous rendant dans la boutique de Méli et Mélo pour acheter "Bien débuter en cuisine" contre 4980 clochettes. Ce guide ajoutera huit recettes supplémentaires à votre application Création +. Pour ce qui est du reste, il vous faudra les découvrir au fur et à mesure du jeu et selon les façons suivantes :

Parler avec un habitant en train de cuisiner

Trouver des plans dans les bouteilles à la mer

Pêcher des poissons

Eclater les ballons dans le ciel

Parler à certains personnages spéciaux (Porcelette, Robusto, Racine...) après avoir rempli des conditions préalables. Pour débloquer Robusto et son café n'hésitez pas à consulter notre guide :

Trouver tous les ingrédients

Si vous n'avez pas consulté en détail le patch de la mise à jour 2.0, certains ingrédients demandés dans des recettes ne vous paraîtront pas familiers. En effet, la mise à jour a aussi apporté de nouveaux fruits, légumes et céréales à cultiver. Récoltez les afin de compléter votre liste d'ingrédients disponibles. Pour ce faire, n'hésitez pas à consulter notre guide ci-dessus pour savoir comment cultiver les nouveaux légumes dans Animal Crossing : New Horizons. Il vous faudra aussi acheter, trouver où pêcher tous les autres ingrédients qui pourraient vous manquer. Voilà, vous êtes paré à devenir le plus grand chef de votre Île !