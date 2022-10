Pokémon Ecarlate et Violet : date de sortie, nouveautés... Notre point

La neuvième génération de Pokémon est en marche avec l'arrivée de Pokémon Ecarlate et Pokémon Violet début novembre. Une sortie évènement en exclusivité sur Nintendo Switch.

[Mis à jour le 25 octobre 2022 à 17h30] Paldéa vous attend ! Pokémon Violet et Pokémon Ecarlate vont bientôt faire leur apparition sur Nintendo Switch apportant avec eux un tout nouveau chapitre dans l'ère Pokémon. Une sortie que l'on doit une nouvelle fois aux studios de Game Freak et qui pourrait bien redorer l'image de la console hybride nipponne, ternie par une année 2022 globalement médiocre pour le jeu vidéo. Mi-novembre, c'est un tout nouveau monde que vous pourrez explorer tout en remplissant votre Pokédex grâce aux nouvelles créatures de la neuvième génération de Pokémon. On fait le point sur toutes les informations essentielles au sujet de Pokémon Ecarlate et Pokémon Violet, juste ci-dessous.

Les deux prochains jeux Pokémon Ecarlate et Pokémon Violet auront lieu dans la région de Paldea. Cette nouvelle contrée inspirée des côtes méditerranéennes est l'habitat naturel de Pokémons complètement inédits. Vous y commencez comme un étudiant à l'Académie de Paldéa en tant que membre du programme de la Chasse au Trésor. Vous embarquerez donc dans une longue journée d'apprentissage, de rencontre et de découvertes sur les routes de la région, tout en complétant votre Pokédex, capturant des Pokémon et en participant à des combats de tous genres.

A Paldea, on trouve différents procédés endémiques qui impacteront les combats, comme celui de la Teracristallisation. En combat, votre Pokémon possède la capacité de se Teracristalliser, renforçant les compétences liées à son type de Teracristallisation. Une mécanique supplémentaire vous permettant de renverser la vapeur lors d'un affrontement mal embarqué. Mais ce n'est pas tout, vous aurez aussi la possibilité de trouver des Pokémon brillants dans la nature qui auront la possibilité de se cristalliser en combat, vous offrant un défi bien plus ardu. Chaque Pokémon peut posséder un type de Teracristallisation aléatoire parmi les 18 différents types présents dans le jeu.

La Teracristallisation en combat © The Pokémon Company // Capture d'écran de trailer

Outre la Teracristallisation, quelques nouvelles fonctions de gameplay font leur arrivée avec ces deux nouvelles versions de Pokémon. On peut notamment y voir la nouvelle fonction "En avant", qui vous permet d'ordonner à votre Pokémon Partenaire d'aller combattre un Pokémon sauvage ou de ramasser un objet. Une fonction qui vous fera gagner beaucoup de temps. En parlant de gagner du temps, vous ne sauriez pas quelle est la fonction secrète de Miraidon, le Pokémon Légendaire de l'édition Violette, par hasard ? Et bien c'est tout simplement de vous servir de moto, vous permettant de vous déplacer à toute vitesse sur les routes de Paldea.

Miraidon, un destrier...particulier © The Pokémon Company // Capture d'écran de trailer

Quant à Koraidon, le Pokémon Légendaire de la version Ecarlate, il occupe lui aussi une fonction de déplacement, en troquant le style motocross pour un destrier plus classique, mais non moins rapide. Ce n'est pas tout, on a aussi pu entrapercevoir une nouvelle activité dans Pokémon Ecarlate et Violet qui se présente sous la forme d'attaque de bases de la Team Star. Ces gougnafiers seront vos rivaux durant toute l'aventure, et possèdent différentes bases aux quatre coins de Paldea. Vous aurez la possibilité de capturer ces bases en vainquant tous les Pokémons des sbires, notamment grâce à l'emploi de la compétence "En avant" qui offre des combats quasiment en temps réel. Mais ce n'est pas tout, il vous faudra aussi avoir combattu le boss de chaque base dans des combats ultimes dont on a pas encore pu voir les images, et c'est tant mieux.

Koraidon, un destrier moins particulier © The Pokémon Company // Capture d'écran de trailer

C'est une fonction très attendue qui fait son arrivée dans Pokémon Ecarlate et Violet, l'opportunité de parcourir le monde de Paldea en multijoueur. Un mode coop sera disponible dans les deux versions Pokémon, pouvant accueillir jusqu'à quatre joueurs. Vous aurez donc l'occasion de partir en Raid Teracristal avec vos amis afin de combattre des Pokémon Teracristallisés très coriaces. Le jeu restera tout de même principalement un jeu solo, vous permettant de découvrir les mystères de Paldéa, de combattre des Pokémons titans, de devenir le champion des Arènes ou encore de botter les fesses de la Team Star entièrement seul.

Si vous souhaitiez varier un peu vos premières heures de jeu dans les nouveaux jeux Pokémon de la 9G, c'est chose fête. On y retrouvera trois starters inédits, qui ne sont autre que Poussacha, Coiffeton et Chochodile. Nos trois petits camarades nous proposent une nouvelle façon de découvrir le monde inédit de ces jeux Pokémon neuvième génération. Et hors de question de s'en priver. Poussacha est un Pokémon de type plante, tandis que Coiffeton est de type eau et Chochodile de type feu.

Qui dit nouvelle génération de Pokémon, dit aussi nouveaux Pokémon Légendaires. On retrouvera bien entendu ces animaux mythiques dans les deux versions Pokémon Ecarlate et Pokémon Violet. Koraidon sera le Pokémon Légendaire de la version Ecarlate, tandis que Miraidon sera celui de la version Violet. On a aussi pu apercevoir trois nouveaux Pokémon dans ce trailer, en la personne de Olivini (plante), Gourmelet (normal) et Pohm (elektrik), tous aussi mignons les uns que les autres. Retrouvez toutes les infos sur le site officiel de Pokémon.

Les deux nouveaux Pokémon légendaires © The Pokémon Company

Entre les nouveaux Pokémon Légendaires, les trois Pokémon starters et trois nouveaux Pokémon, le tout récent trailer de Pokémon Ecarlate et Pokémon Violet nous a offert pas mal d'information sur nos nouveaux compagnons. Huit noms peuvent être tirés de toute cette excitation pour former le premier Pokédex de la neuvième génération. Un pokédex qu'il faudra sans aucun doute remplir pour Olim et Turum, vos deux nouveaux professeurs, à découvrir juste ci-dessous. Pour l'instant, on se concentre sur les nouveaux Pokémon du Pokédex :

Miraidon

Koraidon

Poussacha

Coiffeton

Chochodile

Pohm

Gourmelet

Olivini

Motorizard

Girafarig (évoluant en Farigiraf)

Toutombe

Motorizard est la nouvelle addition de cette nouvelle génération ! Dévoilé dans un trailer de gameplay du mode multijoueur de Pokémon Ecarlate, ce grand lézard est un Pokémon de type normal et de type Dragon. . Il mesure 1,6 m et pèse 63 kg. Il fait partie de la catégorie des Pokémon Monture. Il peut posséder le talent Mue. Il est décrit comme suit : "Ce Pokémon est présent dans les foyers de Paldea depuis les temps anciens. Il est d'un tempérament doux et il n'est pas rare de le voir transporter des êtres humains sur son dos. Cela ne semble pas le déranger du tout, car la chaleur corporelle des personnes qu'il transporte le protège du froid. Il peut courir à 120 km/h avec un être humain sur le dos. Sa tête extrêmement robuste et sa queue souple ne lui servent pas uniquement à garder l'équilibre et absorber les chocs lors de sa course, elles lui permettent aussi d'attaquer habilement durant les combats."

Pour la première fois dans l'histoire des jeux Pokémon, vos protagonistes pourront rencontrer deux professeurs différents en fonction de votre version du jeu. Turum est le professeur de la version Violet tandis que Olim est la professeure de la version Ecarlate. Bien entendu à part quelques lignes de dialogue ils ne devraient pas offrir de contenu très différent d'une version à l'autre. Une question de goût, comme souvent pour le choix entre les deux versions.

Vos deux professeurs pour l'aventure © The Pokémon Company

Si la sortie de Pokémon Ecarlate et Pokémon Violet est un petit évènement pour la communauté des joueurs Pokémon, c'est aussi un moment important pour le monde du jeu vidéo. Pokémon s'est implanté depuis un peu plus de 25 ans comme un pilier de la pop culture, dans tous les médiums culturels imaginables. Mais c'est bien dans le jeu vidéo que nos petits animaux préféré ont créé le plus d'attentes auprès de leur public. Et on connait enfin la date de sortie officielle : le 18 novembre 2022 sur Nintendo Switch.