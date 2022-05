Stock PS5 : la console de retour ce mardi ? Suivez les réassorts en direct

PS5 : La pénurie de semiconducteurs se poursuit et il est toujours compliqué de se procurer une Playstation 5. La console de Sony est cependant trouvable, à condition de la saisir au vol.

[Mis à jour le 17 mai 2022 à 07h00] Depuis sa sortie en novembre 2020, la PS5 a connu une drôle d'existence. Virtuellement en rupture de stock depuis plus de dix-huit mois, la next-gen selon Sony est toujours le cadeau le plus prisé des gamers, loin devant sa concurrente la Xbox Series X. Il est vrai que les performances de la PS5 sont de haute volée, avec une résolution pouvant soutenir la 4K et jusqu'à 120 fps. Mais pour profiter de la console, il faut d'abord la trouver, et pour la trouver, il faut être réactif. Nous vous listons en direct tous les drops de la console ce mardi, bien qu'aucun ne soit officiellement prévu pour l'instant.

Le Suivi des stocks du lundi 16 mai en direct

07h00 : La PS5 est disponible en vente d'occasion et neuve chez Rakuten au prix fort (voir ci-dessous), il faudra attendre pour d'autres réassorts.

Comment acheter une PS5 en 2022 ?

Après un mois riche en stock pour la console de Sony, les réassorts se ralentissent, mis à par quelques exemplaires mis en vente par Auchan ce lundi . Mais la situation est de bonne augure pour les acheteurs potentiels de la Playstation 5, qui voient se multiplier les "drops" de la console. Si vous souhaitez vous préparer efficacement pour les prochains réassorts (qui auront lieu probablement dès ce mardi matin), vous pouvez toujours consulter les différentes astuces, techniques et conseils d'achat sur notre article ci-dessous :

Il est également possible de trouver régulièrement des stocks de PS5 chez Rakuten. La console y est cependant vendue au prix fort. Nous ne conseillons cette option que si vous n'arrivez vraiment pas à mettre la main sur la PS5 à son tarif de base (lorsque celle-ci est disponible).