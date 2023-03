La date de sortie d'Hogwarts Legacy sur PS4 et Xbox One encore repoussée

Après le succès commercial et technique d'Hogwarts Legacy sur PS5, PC et Xbox Series, Avalanche prend un peu plus de temps pour fournir son jeu phare sur PS4 et Xbox One.

Après avoir dépassé le milliard d'euros de recettes et les 12 millions d'exemplaires vendus dans les deux semaines qui ont suivi sa sortie, Hogwarts Legacy connaît un petit revers. En effet, le jeu d'Avalanche Software et de Warner Bros Games doit encore sortir sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch, et c'est les deux consoles old-gen qui sont au cœur des attentions aujourd'hui. Car une nouvelle fois, le jeu a vu sa date de sortie repoussée d'un mois sur Playstation 4 et Xbox One. Une information confirmée par Avalanche Software sur la page Twitter officielle du jeu.

Were overwhelmed with gratitude for the response to Hogwarts Legacy from fans around the globe. The team is working hard to deliver the best possible experience on all platforms and we need more time to do this. Hogwarts Legacy will launch for PS4 and Xbox One May 5, 2023. pic.twitter.com/UjEIPXDZj2 — Hogwarts Legacy (@HogwartsLegacy) March 6, 2023

C'est une mauvaise nouvelle dont on aurait pu se douter : Hogwarts Legacy ne sortira pas de sitôt sur PS4 et Xbox One. Le jeu, déjà paru sur consoles de nouvelle génération et sur PC, a vu sa date de sortie repoussée du 4 avril au 5 mai 2023. Un énième report pour un jeu aux graphismes ambitieux, trop ambitieux peut être pour les consoles d'ancienne générations. C'est d'ailleurs ce que nous confirme le message des développeurs du jeu, qui affirment souhaiter apporter une expérience de qualité sur tous les supports du jeu, et que ce désir implique de prendre un peu plus de temps dans le développement et l'optimisation des versions PS4 et Xbox One. La date de sortie sur Nintendo Switch reste quant à elle totalement inchangée et fixée au 25 juillet 2023. Bien qu'on se demande toujours comment la petite console japonaise pourrait assumer l'ambition technique et graphique d'un tel titre. Affaire à suivre.