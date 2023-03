Où trouver la Nintendo Switch édition Zelda Tears of Kingdom

NINTENDO SWITCH ZELDA. Nintendo a dévoilé le gameplay du nouveau jeu vidéo The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom. Suite à ceci arrive l'annonce de la Nintendo Switch Oled décorée avec les thèmes du nouveau jeu.

La Nintendo Switch modèle OLED arrive avec une nouvelle édition spéciale The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Le design de celle-ci s'inspire du fameux univers du jeu Zelda.

La console dispose de symboles placés sur ses bords ainsi que sur la manette. Elle est vêtue d'une couleur dorée et verte sur la face et blanche sur l'arrière avec plusieurs designs de spirales dorés.

En ce qui concerne les performances de la nouvelle console, celle-ci est un modèle OLED classique, disposant de toutes les caractéristiques de l'ancienne version OLED.

La nouvelle Nintendo Switch OLED sera disponible le 28 avril, soit deux semaines avant la sortie officielle du nouveau Zelda : Tears of the Kingdom. Nintendo propose également une manette Switch Pro et une coque de protection décorée avec les thèmes du jeu. Ces deux articles seront disponibles dès le 12 mai. Une édition collector sortira également durant la même période et inclura :

la version physique du jeu Zelda : Tears of the Kingdom

Un recueil d'illustrations

Un SteelBook

Un poster métallique ICONART™

Un ensemble de quatre pin's.

Quel est le prix et les disponibilités de la Nintendo Switch édition Zelda : Tears of the Kingdom ?

La nouvelle Nintendo Switch OLED sera disponible au prix de 360 €. Le même prix de lancement que la Nintendo Switch OLED classique. L'édition collector incluant la switch, manette et pochette de transport sera limitée.

La console est disponible en précommande dès aujourd'hui chez Micromania, mais reste réservée aux premiums. Elle est également disponible en précommande chez Cdiscount au prix de 359 €. La Nintendo Switch sera disponible chez tous vos marchands Amazon, Fnac, Leclerc, etc. prochainement. On vous tient au courant sur cet article des disponibilités et nouveautés de la nouvelle Nintendo Switch OLED édition Zelda : Tears of the Kingdom.