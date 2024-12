Winterfest Fortnite : quels cadeaux récupérer pour Noël ?

Fortnite entame sa traditionnelle fête hivernale, cette fois-ci inaugurée par un symbole de Noël international : Mariah Carey. Comme tous les ans, de nombreux cadeaux attendent les joueurs les plus assidus.

Vendredi soir, l'irremplaçable Mariah Carey a fait une apparition plus que légendaire dans le célèbre jeu Fortnite. Dans un court trailer de 45 secondes, la chanteuse est venue propager la magie de Noël sur l'île, sur l'air entêtant de All I Want For Christmas Is You.

La fête hivernale de Fortnite, intitulée "Winterfest", devrait récompenser les joueurs d'une pluie de cadeaux jusqu'au 7 janvier 2025 à 15h. Depuis le mini-évènement qui a vu Mariah Carey émerger d'un bloc de glace vendredi dernier, les joueurs peuvent danser avec la chanteuse en pleine partie pour obtenir un cadeau de Noël.

Une montagne de cadeaux à récupérer dès aujourd'hui

Fortnite n'est jamais avare en cadeaux lors des fêtes de fin d'année, et l'édition 2024 ne déroge pas à la règle ! Jusqu'au 7 janvier 2025, un grand nombre de cosmétiques gratuites seront à disposition de tous les joueurs. Tout d'abord, le pack Mariah Carey, qui contient :

La tenue Mariah Mère Noël (inspirée de la pochette Merry Christmas)

(inspirée de la pochette Merry Christmas) La tenue Mariah Carey glamour dorée (inspirée de l'album "The Emancipation of Mimi)

(inspirée de l'album "The Emancipation of Mimi) Le sac à dos Ailes angéliques

Le sac à dos Ailes de miel doré

La pioche Micro de Mariah

L'emote All I Want For Christmas Is You

La piste musicale All I Want For Christmas Is You

Les joueurs pourront aussi se procurer le pack Shaq Père Noël, qui renferme :

La tenue Shaq Père Noël (avec la possibilité d'ajouter ou retirer une capuche, une barbe, des lunettes et un chapeau)

(avec la possibilité d'ajouter ou retirer une capuche, une barbe, des lunettes et un chapeau) Le sac Shaq à dos

La pioche Moufles à mandales

Le revêtement Papier Shaqdeau

L'emote Liste des gentils

Enfin, un troisième pack est récupérable, celui de Snoop Dogg Cadillac. Il réunit :

Le châssis 1966 Cadillac DeVille

Des roues

4 stickers de customisation de véhicule

L'emote Niche-traîneau Dogg

La carte est désormais recouverte en partie d'un manteau de neige. Une météo magique qui transforme les paysages, le temps de quelques semaines seulement.

© Fortnite

Le retour de mécaniques bien connues des joueurs

En plus des cadeaux à gogo qui vous attendent dans le jeu, Fortnite a réintroduit des mécaniques historiques du jeu. Qui dit Winterfest dit bien évidemment chalet de la Fête Hivernale. Les joueurs peuvent se rendre auprès de sa cheminée pour y ouvrir les nombreux cadeaux entreposés les uns à côté des autres. Parmi les cadeaux, on peut y trouver notamment la tenue super cool de Santa Dogg.

Enfin, le mode Battle Royal voit le retour d'objets iconiques, comme la grenade Blizzard et les pieds congelés, qui rythmeront les combats d'une toute autre façon.

Les joueurs pourront également se livrer à des quêtes spéciales Fête Hivernale, qui permettront de gagner de l'EXP en masse avant l'arrivée de la prochaine saison, qui devrait arriver fin février 2025.