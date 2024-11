Quelle date pour le Spotify Wrapped 2024 ?

Comme chaque année, les utilisateurs de Spotify pourront profiter d'une rétrospective de leurs écoutes de 2024. L'application de streaming s'apprête à lancer le Spotify Wrapped, mais quel jour précisément ?

Dans quelques jours, vous pourrez enfin bénéficier du Spotify Wrapped 2024, un évènement très attendu chez les utilisateurs de la plateforme. Devenue incontournable, cette fonctionnalité marque la fin d'année dans un moment de partage et d'euphorie collective.

Le Spotify Wrapped 2024 est un récapitulatif annuel montrant aux utilisateurs leurs habitudes d'écoute sur l'application. De nombreuses statistiques personnalisées se compilent les unes aux autres et identifient les chansons, artistes, genres et podcasts les plus écoutés selon le profil au cours de l'année.

Un évènement qui ne saurait trop tarder

Spotify joue sur l'attente de l'évènement auprès de ses utilisateurs. La plateforme se plaît depuis plusieurs jours à attiser l'excitation de ses fans au travers de posts sur ses divers réseaux sociaux, dont X :

Cette publication, datée du 27 novembre 2024, est le dernier teaser partagé par Spotify à ce jour. Aucune date de sortie officielle n'a été révélée, mais des hypothèses plus ou moins tangibles laissent deviner un lancement dans les quelques jours, voire les quelques heures à venir.

Concernant la sortie du Spotify Wrapped, Spotify a toujours montré une certaine régularité au travers des années. Il ne serait pas étonnant que l'évènement soit propulsé d'ici très peu de temps :

2023 : Mercredi 29 novembre

Mercredi 29 novembre 2022 : Mercredi 30 novembre

Mercredi 30 novembre 2021 : Mercredi 1ᵉʳ décembre

Mercredi 1ᵉʳ décembre 2020 : Mercredi 1ᵉʳ décembre

Mercredi 1ᵉʳ décembre 2019 : Jeudi 5 décembre

Spotify Wrapped a systématiquement été lancé vers fin novembre et début décembre, ce qui laisse présager une sortie imminente pour l'édition 2024. Toutefois, au vu des tendances récentes, il est également probable que Wrapped tombe le 4 décembre, Spotify appréciant le jour du mercredi pour son évènement de fin d'année. L'année 2024 accueillerait donc le traditionnel récapitulatif musical en retard par rapport aux versions précédentes.

Un évènement à succès qui risque de faire parler de lui

2024 étant une année musicale très fournie et prolifique, avec des titres tous aussi entêtants les uns que les autres (comme Die With a Smile de Lady Gaga et Bruno Mars ; Cowboy Carter de Beyoncé ; HIT ME HARD AND SOFT de Billie Eilish), Spotify Wrapped va attirer de nombreux utilisateurs.

L'évènement fait tant parler de lui que les principaux concurrents de Spotify, Deezer et Apple Music, ont eux aussi créé leurs propres récapitulatifs musicaux. Un moyen de fidéliser la clientèle et de rendre la fin d'année amusante.

Bientôt, les internautes inonderont les réseaux sociaux de leurs partages Spotify Wrapped. Ce n'est qu'une affaire d'heures ou de jours avant le déferlement de résumés musicaux, et jamais Spotify n'aura autant fait parler de lui dans l'année.