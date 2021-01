Bon plan soldes Apple MacBook : ventes flash en série à la Fnac !

Les soldes 2021 se poursuivent à la Fnac avec une vente flash des plus intéressantes. Celle-ci concerne les Apple MacBook. Ces ordinateurs portables réputés pour leurs performances profitent de réductions pouvant atteindre plus de 300 euros de remise.

Jusqu'à 325 euros de réduction sur le MacBook Pro Touch Bar 16" à l'occasion des soldes à la Fnac ! Cet ordinateur portable haut de gamme Apple est proposé à 2279,99 euros au lieu de 2 699,99 euros. Il est équipé d'un processeur Intel Core i7 de 9e génération, de 16 Go de RAM et d'une carte graphique AMD Radeon Pro 5300M. Prévu pour assurer une grande fluidité dans tous les domaines (multimédia, jeu vidéo, bureautique…), ce modèle comprend aussi un disque dur SSD de 512 Go.

Un MacBook Pro 13" Touch Bar avec 200 euros de réduction

Au format 13", le MacBook Pro dispose toujours d'une belle remise. À l'occasion de cette vente flash Fnac, il est proposé à 1 299,99 euros au lieu de 1 499,99 euros, soit d'une réduction de 200 euros. Plus compact et léger, c'est le modèle idéal pour les travailleurs nomades. Avec un processeur Intel i5 à quatre cœurs, 8 Go de mémoire RAM et 256 de stockage SSD, il saura satisfaire la plupart des besoins actuels. D'autres ordinateurs portables en promotion vous attendent encore sur le site de Fnac. Avec des remises pouvant aller jusqu'à 17 % sur les Macbook, le moment est parfait pour découvrir l'univers de la marque à la pomme.