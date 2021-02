Vente privée Box internet+mobile : jusqu'à 620 euros d'économies !

Une nouvelle vente privée propose des prix réduits sur un abonnement combinant box internet et forfait mobile. Voici tous les tarifs proposés et comment en profiter.

Voici une offre clés en main qui pourrait intéresser de nombreux foyers. Avez-vous déjà pensé à combiner vos abonnements mobile et box internet pour obtenir un meilleur prix global ? Non ? C'est pourtant un bon moyen pour faire de sérieuses économies. Bonne nouvelle, c'est aussi ce que propose une vente privée ouverte en ce mois de février. BeMove (société du groupe CCM Benchmark, comme Linternaute.com) a négocié avec les opérateurs et obtenu une offre de Bouygues Telecom pour une vente privée exceptionnelle. Elle propose plusieurs possibilités pour s'adapter au maximum d'utilisateurs via trois packs :

une offre box + TV.

un forfait mobile avec smartphone à un euro.

un pack en exclusivité combinant box + mobile.

Toutes les infos pour profiter de l'offre

Quelles économies ?

La première offre box+service TV permet de réaliser jusqu'à 252 euros d'économies (durant la période promotionnelle par rapport au tarif contractuel), celle avec forfait mobile et smartphone à un euro jusqu'à 308 euros d'économies alors que le pack combinant box+Mobile permet d'obtenir jusqu'à 620 euros d'économies.

Voici le détail des offres :

Box : Bbox must au prix de la fit : 15€99 au lieu de 21€99 par mois pendant 1 an - engagement 12 mois (puis 36,99€ en fibre ou 33,99€ en ADSL).

Forfait box + forfait mobile et téléphone portable Samsung A12 à un euro : Bbox must + Forfait mobile sensation 50Go + téléphone A12 à 1€ : 31,98€ par mois au lieu de 36,88€ - engagement 12 mois (puis 62,98€).

Forfait mobile et smartphone Samsung A12 à un euro : Forfait mobile sensation 50Go + téléphone A12 à 1€ : 20,99€ par mois.

Comment s'inscrire et en profiter ?

S'inscrire directement en ligne pour profiter de l'offre

Tout peut se faire en ligne en quelques minutes. Première étape, vous inscrire pour profiter des offres proposées. Il suffit pour cela de se rendre sur la page du site www.bemove.fr et d'entrer son adresse e-mail. Vous recevrez ensuite une offre avec un lien de souscription. Cette inscription est gratuite et sans engagement. Si l'offre vous intéresse, vous serez accompagné pas à pas pour changer d'opérateur. Une fois transmis un code de portabilité à l'opérateur, celui-ci s'occupe de tout. Pas de paperasse, pas de formulaire de résiliation et aucune coupure de ligne avant l'intervention du technicien chez vous.