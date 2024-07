Panne informatique mondiale : le bug de Microsoft et CrowdStrike va durer, une solution pour contourner le problème

Une panne informatique mondiale, liée à Microsoft, touche de très nombreux services ce vendredi. Plusieurs secteurs sont lourdement touchés et on ne sait pas quand le bug sera réparé...

12:04 - Le comité des Jeux Olympiques de Paris touché par la panne Le comité d'organisation des JO de Paris vient d'indiquer que plusieurs de ses opérations informatiques ont également été touchés par la panne informatique qui affecte les équipements de Microsoft.

11:58 - Que faire si mon ordinateur d'entreprise refuse de démarrer ? Votre ordinateur de travail affiche un écran bleu d'erreur au démarrage ? Comme beaucoup d'autres utilisateurs, vous êtes touchés par la panne qui affecte en ce moment les équipements de Microsoft. Sur ses réseaux sociaux et son blog officiel, la firme conseille aux utilisateurs de démarrer leur machine en mode "sans échec" et de supprimer le driver "c-00000291*.sys". Si votre ordinateur dépend d'une entreprise, il y a cependant de fortes chances que vous ne puissiez pas avoir les droits d'une telle manipulation. Il convient donc de vous adresser à votre administrateur réseau pour qu'il fasse, de lui-même, la manipulation, ou vous en donne les droits sur votre machine.

11:47 - Le résumé de la panne mondiale qui touche Microsoft Que s'est-il exactement passé dans la nuit et matinée du vendredi 19 juillet ? Voici le récapitulatif de la situation : De nombreux utilisateurs ont observé des pannes de plusieurs logiciels et appareils reliés à Microsoft (et donc Windows).

Cette panne a totalement gelé certaines entreprises et services tels que des compagnies aériennes dont les services informatiques dépendaient d'équipements et fonctionnalités de Windows.

La panne en question est liée aux solutions de l'entreprise CrowdStrike. Des solutions intégrées aux serveurs et équipements de Microsoft qui sont spécialisées dans la cybersécurité.

Ces solutions ont reçues une mise à jour défectueuse durant la nuit. C'est à ce moment que la panne s'est enclenchée.

Votre machine Windows, à son lancement, peut tenter de se relier aux solutions défaillantes de CrowdStrike. Ce faisant, il est possible que votre machine soit dans l'incapacité de démarrer.

Microsoft et Kaspersky ont confirmé qu'il est possible de relancer votre ordinateur en mode "sans échec" pour supprimer le driver lié aux solutions défaillantes de CrowdStrike et lui permettre de démarrer normalement.

11:38 - Les services Microsoft 365 semblent à nouveau fonctionnels Il semble que l'on se dirige petit à petit vers la fin de la panne mondiale. Microsoft a récemment annoncé que les soucis liés aux logiciels de Office 365 étaient en cours de résolution sur la majorité des machines et utilisateurs affectés par la panne.

11:30 - Panne informatique mondiale : un bug de Microsoft, quelles solutions et combien de temps ça va durer ? Un bug informatique à échelle mondiale semble affecter de nombreux services et appareils Windows depuis plusieurs heures. Le problème est connu de l'entreprise qui travaille actuellement à une résolution du problème qui semble provenir d'une solution de cybersécurité intégrée à ses équipements et distribuée par l'entreprise CrowdStrike. Malheureusement, la dernière mise à jour de cette solution semble s'être mal déroulée et de multiples services et appareils de Microsoft sont désormais HS. Plusieurs ordinateurs semblent même dans l'incapacité de démarrer et affichent un écran bleu d'erreur à leur lancement. Microsoft n'a pas précisé combien de temps la panne va durer. L'entreprise a cependant déjà annoncé une solution temporaire pour les ordinateurs qui refusent de démarrer : supprimer le driver de cybersécurité à l'origine de la panne. Pour cela, il convient de lancer votre machine en mode "sans échec" en appuyant sur la touche 4 ou F4 lorsqu'elle se lance. Cela vous permettra par la suite de localiser le driver dénommé "C-00000291*.sys" et de le supprimer. Votre ordinateur ne tentera alors plus d'utiliser cette solution non-fonctionnelle et pourra à nouveau démarrer.

11:16 - Kaspersky aurait trouvé un moyen de résoudre la panne mondiale Kaspersky est une référence en matière de cyber sécurité et solutions informatiques. L'entreprise vient récemment de déclarer avoir trouvé une solution pour contourner le problème de "Blue screen" au démarrage de votre ordinateur. Cette manipulation consiste à supprimer un driver en particulier qui s'intitule "csagent.sys" ou "C-00000291*.sys". Pour ce faire, au démarrage de votre ordinateur Windows, il vous faut passer par le mode "sans échec" en appuyant sur 4 ou F4 lorsque ce dernier est en cours de démarrage pour lancer le mode "sans échec sans réseau". Naviguez alors à travers les drivers présents sur votre machine pour y trouver l'un des drivers précédemment mentionnés et les supprimer. Attention cependant, si votre machine dépend d'un réseau d'entreprise, vous aurez besoin d'accès spéciaux de votre administrateur système.

11:06 - Combien de temps va durer la panne mondiale ? Microsoft et CrowdStrike sont actuellement en train de travailler de pair pour résoudre la panne actuelle. Microsoft est notamment en train de migrer les données des serveurs touchés vers de nouveaux qui seraient à l'abri de la panne mondiale. Malheureusement, un tel procédé est long et fastidieux. Sur son blog officiel, l'entreprise annonce que "les migrations se poursuivent [...] nous voyons plusieurs améliorations concernant les applications et services Microsoft 365." La panne pourrait donc encore durer plusieurs heures.

10:54 - Une sale nuit pour Microsoft Outre la panne qui touche actuellement ses équipements, Microsoft ne passe pas une très bonne journée. En seulement quelques heures, l'entreprise est sous le feu des critiques et attaques pour de multiples raisons avec notamment : La panne mettant hors service le Xbox Live, son réseau de jeux en ligne.

La FTC (Federal Trade Commission) établissant que le nouveau Xbox Game Pass de Microsoft est anticoncurrentiel et sous le coup d'actions en justice.

L'annulation de la série Halo, plébiscitée et approuvée par Microsoft.

10:48 - CrowdStrike confirme travailler sur la résolution de la panne mondiale Suite à la mise à jour ratée de sa solution de cyber sécurité, l'entreprise CrowdStrike annonce être au courant des problèmes qui touchent actuellement de nombreux utilisateurs de par le monde. Les ingénieurs de l'entreprise travaillent actuellement pour résoudre le problème.

10:42 - Peut-on contourner la panne mondiale ? A l'heure actuelle, il semble que de nombreux services et machines soient affectés par la panne de Microsoft et CrowdStrike. Nous vous conseillons donc vivement de passer sur d'autres machines et/ou applications non affectées par le problème. Les ordinateurs tournant sous MacOS et Linux semblent notamment intacts. Les solutions alternatives à Office 365 peuvent également être utilisées durant la panne puis migrées vers votre logiciel principal une fois que cette dernière sera résolue.

10:29 - Microsoft continue d'investiguer sur la panne Microsoft n'a pas attendu très longtemps pour communiquer sur la panne mondiale qui touche actuellement ses serveurs. Sur le réseau social X (formellement Twitter), l'entreprise annonce investiguer autour des problèmes qui touchent actuellement ses solutions. Microsoft est en train de migrer les solutions affectées vers de nouveaux serveurs fonctionnels. Selon les dernières nouvelles, plusieurs programmes et serveurs commencent à revenir à la normale.

10:23 - Qu'est ce que CrowdStrike, la solution à l'origine de la panne mondiale ? Selon plusieurs médias et experts, la panne mondiale qui touche actuellement les outils Microsoft serai liée à la solution CrowdStrike. Il s'agit d'une plateforme de cybersécurité reliée au cloud qui enregistre les données échangées sur différents serveurs pour s'assurer de la sécurité des machines qu'elle équipe. Tout porte à croire que de multiples serveurs de Microsoft sont reliés à CrowdStrike, et que, la panne de cette solution affecte par la suite les machines de Microsoft.

10:19 - Plusieurs ordinateurs sous Windows redémarrent avec un message d'erreur Plusieurs utilisateurs remontent un redémarrage intempestif de leur ordinateur sous Windows. Cela coïncide avec la panne qui affecte le logiciel CrowdStrike, à l'origine du problème qui touche actuellement les appareils et solutions de Microsoft. Cette erreur ne provient cependant pas de votre machine directement, mais des serveurs de Microsoft, et il va donc falloir prendre votre mal en patience jusqu'à ce que la situation soit réglée du côté de la firme.

10:13 - Les aéroports parisiens semblent éviter la panne Les aéroport de France semblent majoritairement éviter la panne mondiale de Microsoft. Air France annonce uniquement que certaines opérations peuvent être perturbées, mais que les aéroport franciliens ne sont pas affectés par la panne.