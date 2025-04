Il y a des règles pour bien positionner votre télévision, cette erreur peut l'endommager définitivement

Un mauvais choix pour installer votre télé pourrait vous coûter cher, mais il existe des solutions pour calculer l'emplacement parfait.

Déterminer l'emplacement idéal d'une télévision est une étape qui mérite réflexion, car il conditionne directement le confort visuel et l'intégration esthétique de l'appareil dans votre intérieur. Un positionnement inadéquat peut en effet entraîner une fatigue visuelle prématurée, un inconfort dans la posture, ou encore une qualité d'image dégradée par des reflets lumineux indésirables. Une télévision mal positionnée pourrait même être endommagée si vous ne faites pas attention à certains critères importants.

Pour éviter ces écueils et profiter pleinement de votre équipement, il convient de respecter certaines règles fondamentales lors de son installation. A commencer par la hauteur de fixation. Il est universellement recommandé de positionner le centre de l'écran à la hauteur des yeux du spectateur lorsque celui-ci est assis dans sa position de visionnage habituelle. Typiquement, cette hauteur se situe entre 1 mètre et 1,10 mètre du sol, mais une vérification est préférable selon votre taille.

Asseyez vous et fixez votre téléviseur : votre vision devrait être exactement dirigée vers le centre de l'écran, si ce n'est un poil plus haut. Cette disposition prévient une éventuelle fatigue qui pourrait survenir à force de lever la tête trop souvent vers votre téléviseur.

S'il y a bien un emplacement fortement déconseillé, c'est bien celui situé au-dessus d'une cheminée ou près d'un chauffage. Bien qu'assez esthétique, cette configuration présente deux inconvénients majeurs et même dangereux. Tout d'abord, la chaleur dégagée par la cheminée peut, à terme, endommager les composants électroniques du téléviseur. Deuxièmement, cette position surélevée impose un angle de visionnage inconfortable, contraignant les spectateurs à lever la tête.

Si placer la TV près d'une source de chaleur est la seule option envisageable, assurez-vous d'une isolation thermique adéquate et privilégiez un support mural permettant d'abaisser l'écran lors du visionnage. Attention toutefois puisqu'une télévision accroché au mur peut également être un risque si vous ne vous renseignez pas suffisamment sur son poids. Il est impératif de vérifier la nature et la solidité du mur et d'utiliser les fixations appropriées. Si vous désirez vraiment un téléviseur accroché au mur, sachez qu'il existe des modèles spéciaux, comme la "The Frame" de Samsung, qui sont conçus pour cela.

La distance est également un facteur important. Elle dépend de la taille de l'écran et de sa résolution. Pour un écran Haute Définition (HD), une distance équivalente à 1,5 à 2,5 fois la diagonale de l'écran est généralement conseillée. Pour les écrans Ultra Haute Définition (4K), il est possible de réduire légèrement cette distance. Par ailleurs, la gestion des reflets est primordiale. Évitez autant que possible de placer l'écran face à une fenêtre ou sous une source lumineuse directe sous peine d'avoir une très mauvaise lisibilité en pleine journée.

Enfin, n'omettez pas les aspects pratiques comme la gestion des câbles. De nombreuses solutions existent pour garantir une installation esthétique et ordonnée (selon vos possibilités d'aménagement).