Test du G316 X de Logitech : un clavier gaming à la hauteur ?

Le clavier gaming G316 X 98 de Logitech est sorti récemment et nous avons pu le tester à la rédaction.

Le nouveau clavier G316 X 98 de la célèbre marque suisse Logitech est disponible depuis quelques jours. Ce clavier gaming filaire est conçu pour les joueurs exigeants, en quête de confort, de rapidité et de personnalisation. La marque nous a proposé de tester ce nouveau clavier en marge de sa sortie et c'est pourquoi nous vous proposons aujourd'hui un retour après quelques semaines d'utilisation.

Bénéficiant de deux ans de garantie, le coffret inclut le clavier gaming mécanique, un câble USB-A vers USB-C puis ainsi qu'une notice d'utilisation. Le site officiel de Logitech indique également que ses pièces contiennent du plastique recyclé post-consommation certifié et l'emballage en papier de G316 X 98 provient de forêts certifiées FSC™. Pour savoir si ce nouveau clavier tient toutes ses promesses, découvrez notre test complet du G316 X 98.

Note de la rédaction : ce test a été intégralement réalisé à partir d'un exemplaire envoyé par la marque. Cette dernière n'a eu aucun droit de regard sur notre test avant publication.

Le récap de notre test du clavier Logitech G316 X 98 La frappe est confortable, précise et agréable

est confortable, précise et agréable Design bien pensé avec éclairage et touches personnalisables

avec éclairage et touches personnalisables Réglages rapides à l'aide de la molette et mini écran intégré

à l'aide de la molette et mini écran intégré Pas mal d'options de personnalisation Pas de repose-poignet inclus

Un clavier assez bruyant dans sa frappe

dans sa frappe Absence de voyants dédiés pour les touches Verr. Maj et Verr. Num.

© Raquel Da Silveira Basto

Un design plaisant et coloré pour une expérience immersive et confortable

Le clavier G316 X 98 de Logitech est disponible en deux couleurs : en noir et en blanc. Pour ce test, nous avons bénéficié de la première option. Dans tous les cas, des effets lumineux sont présents sur les touches ainsi que sur une barre horizontale. Leur intensité est réglable pour davantage de personnalisation. Les touches sont elles aussi remplaçables à chaud, sans démontage ni soudure.

La prise en main est agréable pour une utilisation quotidienne. Pour améliorer le confort, il toujours est possible de surélever le clavier. On regrettera cependant qu'aucun repose-poignet ne soit fourni avec le G316 X 98, ce qui n'est pas idéal pour une utilisation prolongée.

Le design du clavier G316 X 98 est compact et moins encombrant que certains claviers plus classiques. Avec ses dimensions de 40 mm de hauteur et 140 mm de largeur, l'utilisateur pourra l'adopter et profiter d'une expérience de jeu confortable dans la plupart des bureaux.

Un clavier agréable pour le gaming et les tâches de bureau

Le clavier G316 X 98 de Logitech offre une sensation agréable lors de la frappe. Comme le précise le dos du coffret, il comporte une structure à joints multicouches associée à une mousse d'amortissement. Cette technologie permet d'avoir une sensation de rebondi agréable à chaque frappe de touche pour gagner en confort, même dans la rapidité. Les finitions mattes des touches donnent une sensation agréable et lisse. L'absence de sensation spongieuse est l'un des points forts de ce clavier. Chaque pression est franche, avec un retour tactile bien maîtrisé.

© Raquel Da Silveira Basto

Le clavier G16 X bénéficie également d'un son sourd et feutré, également bien maîtrisé. La frappe étant plus profonde, le son préserve une belle acoustique, idéal pour amplifier votre expérience gaming. Cette sonorité est bien adaptée pour un usage quotidien. Attention toutefois puisque le son reste assez marqué, ce qui peut occasionner une gêne dans un contexte professionnel comme au bureau.

Des réglages inédits et pratiques pour plus de personnalisation

Le branchement filaire du clavier est instantané et simple. Le clavier intègre non seulement un bouton pour activer le mode "gamer", mais également une molette et un mini écran qui permettent de régler facilement, en maintenant la molette enfoncée 1.5 secondes, le volume du PC, la luminosité du clavier, la lecture de votre musique, mais également le taux d'interrogation, allant de 1k à 8k. Pour sélectionner l'option choisie, il suffit simplement d'appuyer sur la molette de contrôle.

© Raquel Da Silveira Basto

Le clavier permet dès lors une expérience complète, ne nécessitant plus de changer d'outil pour ajuster les réglages principaux, c'est-à-dire dans ce cas la souris ou le pavé tactile de l'ordinateur. Le seul véritable bémol en matière de fonctionnalités concerne les touches Verr. Maj et Verr. Num. En l'absence de voyants dédiés, il est impossible de savoir si elles sont activées ou non. Un indicateur visuel n'apparaît qu'au moment d'appuyer sur la touche correspondante, ce qui n'est pas toujours pratique au quotidien.

Enfin, le logiciel gratuit G HUB vous permet de reconfigurer simplement les touches via KeyControl et de leur assigner de nouvelles fonctions, voire de personnaliser vos profils de jeu, selon vos préférences.

Notre conclusion au test du clavier G316 X 98 de Logitech

En définitive, le Logitech G316 X 98 s'impose comme un clavier gaming réussi, qui mise sur une frappe confortable, une personnalisation poussée et un format compact adapté à la plupart des bureaux et des usages. Son écran intégré, sa molette de contrôle et ses nombreuses options de réglage en font un modèle aussi agréable pour jouer que pour un usage quotidien. Malgré quelques défauts, comme l'absence de repose-poignet ou de voyants dédiés spécifiquement aux touches Verr. Maj et Verr. Num, ces points restent mineurs au regard de ses qualités. Les joueurs à la recherche d'un clavier mécanique performant, moderne et personnalisable devraient donc trouver dans le G316 X 98 un excellent compagnon de jeu.