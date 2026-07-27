Apple Glasses : les lunettes connectées d'Apple tiennent enfin une date... mais il y a un hic

La WWDC 2027 pourrait marquer un tournant pour Apple avec la présentation des Apple Glasses. Mais si la firme espère rattraper son retard sur Meta, un obstacle reste encore à lever.

Alors que la Worldwide Developers Conference d'Apple de 2026 fait encore parler d'elle avec l'iOS 27, les expectatives pour la WWDC de 2027 sont déjà grandes. La firme de Cupertino devrait y présenter un produit inédit : les Apple Glasses. Cette annonce, relayée par Mark Gurman, journaliste de Bloomberg, désigne des lunettes intelligentes, à l'instar des Ray-Ban de Meta. Cependant, un report à 2028 ou 2029 est envisageable en raison d'un élément : la question de la confidentialité des données.

Une révolution qui sacrifierait le respect de la vie privée ?

Power On: Apples upcoming smart glasses - planned to be introduced as early as next June at WWDC 2027 ahead of a release next fall - will need to overcome the privacy baggage and reputation associated with Metas offerings. https://t.co/yXWVYilzrC — Mark Gurman (@markgurman) July 26, 2026

L'enjeu est de protéger l'image dorée d'Apple en ce qui concerne la protection de la vie privée, selon Mark Gurman, . L'ambition de la marque serait d'éviter l'approche Meta. Plusieurs solutions s'offrent alors.

La première solution serait d'intégrer un ensemble de caméras sans leur permettre la prise de photos ou l'enregistrement de vidéos. Elles serviraient dès lors exclusivement à "observer le monde qui entoure l'utilisateur et à transmettre ces données à des outils IA, tels que ceux permettant d'identifier des objets et des lieux", écrit Mark Gurman sur X le 26 juillet.

D'autres fonctionnalités pourraient être mises en place pour assurer la confidentialité des données, comme leur traitement directement sur l'appareil, une absence d'outils permettant la reconnaissance faciale ou le "super-sensing" de Meta, voire l'intégration de protections logicielles et matérielles spécifiques. Une option sans caméra serait également envisageable.

Ce que l'on attend d'ores et déjà du produit

Les lunettes connectées d'Apple devraient tout de même contenir deux caméras haute résolution destinées " à la capture de photos et de vidéos pouvant être partagées sur les réseaux sociaux", d'après iPhon.fr. Un objectif grand angle servirait à détecter les gestes de la main de l'utilisateur. La caméra partagerait aussi des données visuelles à Siri.

Concernant la batterie, le choix se serait porté sur l'acétate, "un matériau végétal léger et plus souple que le plastique". Ce choix permettrait de fournir à l'appareil une bonne autonomie, sans compromettre le confort.