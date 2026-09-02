Sony : l'ULT TOWER MAX, l'ULT TOWER 7 et l'ULT TOWER 5 vont ravir vos oreilles

Sony a développé trois nouvelles enceintes en collaboration avec des créateurs issus de la scène hip-hop. Découvrez ces nouveautés.

Une nouvelle gamme d'enceintes de fête, ULT TOWER, fait son entrée chez Sony et elle est le fruit d'une collaboration avec des grands noms de la Hip Hop comme Dot Da Genius, Daru Jones ou encore DJ Dreary.

Promettant des basses profondes, une meilleure pression acoustique et des fonctionnalités festives, elle s'impose actuellement sur un marché concurrentiel, jusqu'alors dominé par JBL. Que vous soyez DJ, fan de karaoké, ou tout simplement amateur de musique, ces nouveautés vont vous intéresser.

© Sony

Si vous êtes fans de basses, cette enceinte est faite pour vous. Elle délivre les basses les plus puissantes que connaisse Sony avec ses trois haut-parleurs de graves, orientés vers l'avant et l'arrière. Pour animer vos soirées, elle est accompagnée d'une configuration DJ, de fonctions karaoké et d'une pression acoustique prometteuse. Elle est facilement transportable grâce à sa forme ergonomique ainsi que ses poignées et roulettes renforcées.

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D'autres fonctionnalités favorisent l'immersion comme son mode LIVE pour une expérience d'écoute dynamique ainsi que la 360° Party Sound, diffusant le son dans tout l'espace. Enfin, elle dispose d'un amplificateur pouvant atteindre 2150 W.

Cette enceinte apporte également des basses profondes, toujours avec une entrée DJ et des fonctionnalités karaoké. Elle délivre une forte pression sonore avec une puissance de sortie pouvant atteindre les 420 W. Elle est équipée du 360° Party Sound. Enfin, les roues renforcées et sa résistance à l'eau (IPX4), en position verticale, sont idéales pour une utilisation à l'extérieur. Tout cela, pour une autonomie de 30 heures.

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Sans oublier ses basses profondes caractéristiques de la gamme, ses configurations DJ ou karaoké, son format compact offre une pression de sortie pouvant atteindre les 300 W. Elle est résistante à l'eau (IPX4) et offre une autonomie de 20 heures.

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Toutes les enceintes présentées possèdent tout d'abord des configurations DJ professionnelles, à savoir notamment une connectivité polyvalente, incluant les entrées XLR, RCA et USB-C.

Il est également possible d'interconnecter les enceintes compatibles en configuration stéréo pour une couverture sonore homogène.

Quant aux modes d'éclairage, ils contribuent fortement à l'ambiance, dès lors personnalisable, avec ces trois nouveaux modes :

BEAT pour un éclairage synchronisé au rythme de la musique ;

WAVE pour des effets lumineux ;

MELLOW, si vous souhaitez des variations plus douces pour une ambiance relaxante.

Toutes les enceintes pré-citées sont disponibles à partir de septembre 2026, pour un prix conseillé de 1 500€ pour l'ULT TOWER MAX, 600€ pour l'ULT TOWER 7 ainsi que 400€ pour l'ULT TOWER 5.