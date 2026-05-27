Une étude prouve que cette habitude sur votre smartphone peut vous mener à la dépression

Cette habitude peut vous épuiser le moral, mais également nuire dangereusement à votre santé.

Nos smartphones sont de formidables outils technologiques capables de réaliser monts et merveilles. Mais derrière cette sublime façade alimentée par les grandes marques se cache également de nombreuses problématiques. Alors que le moral des Français est en baisse depuis plusieurs années selon les observations de l'institut Ifop, la cause pourrait-elle se trouver... Dans nos smartphones ?

En partie évidemment. C'est en tout cas le constat qui ressort d'une étude récemment publiée en avril 2026 par le site PlayersTime qui a analysé le comportement de plusieurs utilisateurs de smartphones. Le constat est sans appel : ces petits objets peuvent être la cause de bien des maux psychologiques et physiques.

L'étude menée sur plus de 1500 personnes différentes en Europe et Amérique du Nord dresse un constat assez amer. Plus de la moitié des sondés (56,5%) déclaraient se sentir épuisés ou incapables de se concentrer après avoir passé une longue période en ligne sur leur smartphone. Pire encore, les deux tiers des cobayes de l'expérience ont déclaré se sentir fatigués après une longue session à scroller sur le web et les applications en ligne.

C'est là tout le paradoxe pointé du doigt par l'étude. Le scrolling (habitude de passer d'un contenu à un autre sur le web) semble fait pour y trouver du plaisir, de l'humour et du contenu intéressant. En réalité, le scrolling sur une longue période finit par solliciter le cerveau de façon excessive. Ce dernier, constamment alimenté par de la nouveauté ou du divertissement, finit par s'épuiser rapidement, provoquant des sensations de solitude, voir de dépression. Et on ne parle même pas de "doomscrolling", soit le fait de faire défiler continuellement du contenu abrutissant ou anxiogène sur son portable.

Outre la sensation de fatigue et de déprime, l'étude rapporte également que scroller sur son téléphone peut avoir de sérieux impacts sur votre santé physique. 37,8% des utilisateurs étudiés par le site PlayerTimes ont rapporté des symptômes physiques après de longues sessions sur leur smartphone : yeux secs, maux de tête, léthargie du corps...

Hélas, face à ces observations, le meilleur allié reste vous-mêmes et et votre capacité à mettre des limites. Si vous ressentez le moindre mal physique ou moral face à du contenu en ligne, il est important de mettre en place des garde-fous. La majorité des smartphones récents proposent notamment un suivi du temps d'écran et/ou des alertes pour vous indiquer de stopper l'utilisation d'une application lorsque cette dernière est trop utilisée.