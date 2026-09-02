iPhone 18 : pourquoi Apple a finalement décidé de l'annuler pour cette rentrée
Alors que la prochaine keynote d'Apple approche, un grand absent s'annonce. La firme rompt avec sa tradition en reportant la présentation et le lancement de l'iPhone 18.
Plus que quelques jours avant le 9 septembre et l'officialisation de l'iPhone 18 ? Pas vraiment. Après le départ de Tim Cook à la présidence d'Apple, la prochaine conférence de la firme sera la première de son successeur, John Ternus. Au-delà de ce changement de direction, cet événement fera parler de lui pour une possible absence de l'iPhone 18.
L'iPhone 18, tant attendu, ne sera pas présenté le 9 septembre
Une rumeur choque les fans d'Apple depuis plusieurs mois : la keynote Apple du 9 septembre dévoilerait bien l'iPhone 18 Pro et l'iPhone 18 Pro Max, mais il faudra faire une croix sur l'iPhone 18. Une nouvelle stratégie semble donc avoir été mise en place afin de supposément mieux mettre en valeur les modèles Pro et et Ultra, le premier iPhone pliable. Une autre raison serait la volonté de monopoliser une grande partie de l'année 2026 et 2027 sur le marché de la tech.
Un bref aperçu des futures fonctionnalités de l'iPhone 18
Ne vous inquiétez pas, de nombreuses rumeurs circulent sur les nouveautés que devrait présenter l'iPhone 18. Bien qu'il devrait partir sur un design similaire à ses prédécesseurs, il marquerait un tournant technologique. Il comporterait une nouvelle puce maison, l'A20, la première à être taillée en 2 nanomètres. En somme, l'iPhone 18 profiterait de meilleures performances pour ses applications, les jeux vidéos ou encore l'IA.
Enfin, niveau caméra, Apple aurait opté pour un capteur de 48 mégapixels. La surexposition en plein soleil serait limitée et la lumière du soir optimisée grâce à des lamelles mécaniques.
14:30 - Que pouvons-nous attendre du printemps 2027 ?
Le lancement de l'iPhone 18 standard devrait, selon des rumeurs relayées par plusieurs médias, se tenir au printemps 2027. Mais cette période, à l'origine réservée à l'iPhone SE et aux nouveaux coloris, sera également l'occasion de lancer l'iPhone 18e et l'iPhone Air 2.
12:00 - Une hausse du prix se profile pour l'iPhone 18
En raison du contexte politico-économique et de l'augmentation du coût des matières premières, Apple n'a pas hésité à augmenter le prix de ses produits comme ses Mac, iPad, ou encore Apple TV. Le futur iPhone 18 ne devrait pas être l'exception et ne sera probablement pas épargné.