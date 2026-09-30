iPhone 18 Pro Max : faut-il craquer ? Notre test complet

Nous avons pu tester le dernier iPhone 18 Pro Max en marge de sa sortie et ce dernier ne manque pas d'arguments pour convaincre.

L'iPhone 18 Pro Max est le dernier bijou technologique d'Apple. La firme de Cupertino l'avait en effet annoncé lors de la dernière keynote du mercredi 9 septembre, aux côtés de l'iPhone 18 Pro ou encore de l'iPhone Duo. Parmi les nouveautés les plus mises en avant se trouvent : la nouvelle puce A20 Pro, une caméra plus performante avec une ouverture variable ainsi que des outils augmentés par l'intelligence artificielle.

Sorti il y a quelques jours sur le marché, l'iPhone 18 Pro Max est passé entre nos mains pour un petit test afin de savoir s'il faut craquer ou non pour la cuvée 2026 du meilleur smartphone d'Apple.

Note de la rédaction Points forts Une caméra innovante et très qualitative.

Une recharge rapide.

Expérience utilisateur simple et fluide.

Evacuation rapide de la chaleur. Pas de surchauffe excessive ni inattendue en conditions normales.

Des fonctionnalités d'intelligence artificielle pertinentes. Points faibles Une autonomie très correcte, mais qui peut laisser à désirer considérant les annonces officielles.

Des options de retouche photo augmentées à l'IA qui proposent un résultat encore trop artificiel.

Les graphismes sont de qualité, mais l'expérience utilisateur en pâtit lorsqu'elles sont réglées au maximum de la capacité de l'iPhone.

Plusieurs fonctions IA indisponibles chez nous.

L'iPhone 18 Pro Max reprend majoritairement le design de son prédécesseur à quelques détails près. Tout d'abord, certaines coques de l'iPhone 17 Pro Max ne sont pas pas totalement réutilisables en raison d'un bloc photo légèrement différent sur l'iPhone 18 Pro Max.

Le cadre est en aluminium, ce qui le rend plus léger que celui en titane proposé avec l'iPhone 15 Pro par exemple. Néanmoins, il devient plus fragile aux rayures et aux chutes.

Au niveau de l'écran de l'iPhone 18 Pro Max, le changement le plus notable est le rétrécissement de la Dynamic Island qui peut désormais gérer jusqu'à trois applications en simultané. Son utilisation reste très simple et fluide.

Capteurs photos. © Raquel Da Silveira Basto

Côté poids, l'iPhone 18 Pro Max subit une très légère augmentation qui n'est pas perceptible à l'utilisation. Il passe de 231 grammes à 249 grammes. La nouvelle chambre à vapeur, la nouvelle batterie et le complexe de caméras avec ouverture variable rendent l'iPhone 18 Pro Max légèrement plus lourd que le précédent modèle.

L'iPhone 18 Pro Max comporte toujours le bouton Action dédié aux raccourcis et le Camera Control. Le premier permet d'utiliser toutes sortes de raccourcis comme l'utilisation d'un mode de concentration, l'activation de Shazam, l'utilisation de la traduction, l'activation de la lampe torche, etc... Le bouton de Camera Control permet, quant à lui, d'ouvrir en quelques instants la caméra puis de contrôler plusieurs paramètres en une simple pression ou "swipe". Ces deux options sont très intéressantes pour un usage quotidien. Elles permettent de gagner en rapidité et en efficacité, sans sortir le smartphone de sa poche ou bien en réduisant les étapes d'utilisation pour les plus pressés.

Boutons latéraux gauche. Amélioration de la qualité de l'image et incorporation d'un fond neutre avec "Playground". © Raquel Da Silveira Basto

Gardons cependant en tête que l'iPhone 18 Pro Max, disponible en noir, argent, "glacier" et bordeaux, mesure 163,4 mm en hauteur, 78 mm en largeur et 8,75 mm en épaisseur. Sa taille rend l'usage à une main difficile et tient difficilement dans une poche, d'où la pertinence des raccourcis cités ci-dessus.

Une des plus grandes surprises de notre test est évidemment l'ouverture variable de l'iPhone 18 Pro Max. Cette fonctionnalité n'est disponible que pour le nouveau capteur principal Fusion de 48 mégapixels. Son objectif possède six lamelles extrêmement fines découpées au laser, en composite polymère notamment. Un rotor permet de les actionner, de changer de diamètre et donc de laisser passer plus ou moins de lumière.

Ce mécanisme apporte des avantages limités en journée. On ne note qu'une très légère différence dans le contraste et la netteté des photos autour du point focal. Par contre, de nuit, l'ouverture minimale, réglée sur 4.0, permet d'obtenir des résultats plus intéressants en termes d'esthétique et d'améliorer la netteté de la profondeur de champ.

Photo prise avec une ouverture maximale ƒ/1,48 (gauche) / minimale ƒ/4,0 (droite). Ajustement de la colorimétrie avec les réglages standards de l'iPhone. © Raquel Da Silveira Basto

Attention, si vous prenez des photos de nuit avec le zoom, le contraste et la netteté de l'image sont généralement plus satisfaisants si l'on règle l'objectif avec un maximum d'ouverture.

Photo prises avec zoom et une ouverture maximale (gauche) / minimale(droite). © Raquel Da Silveira Basto

Concernant le zoom de l'iPhone 18 Pro Max, ce dernier perd en qualité au fur et à mesure qu'il s'agrandit. La photo devient de moins en moins nette. En effet, le zoom x40, très souvent, propose un résultat flou. Mais le résultat reste plutôt satisfaisant pour un smartphone.

De gauche à droite, photos prises avec l'ultra-grand angle, le zoom x1 et x2. © Raquel Da Silveira Basto

De gauche à droite, photos prises avec le zoom x4, x8 et x40. Ajustement de la colorimétrie avec les réglages standards de l'iPhone. © Raquel Da Silveira Basto

Une autre grande originalité de l'iPhone 18 Pro Max est de ne plus proposer seulement des filtres, mais des styles, qui ne sont pas seulement des calques de couleurs, mais bien un effet qui se répartit sur la photo en prenant en considération les différents éléments composant la scène.

Selon notre test, le plus intéressant reste de les utiliser a posteriori pour les photos prises de jour, comme retouches. En effet, l'un des points forts du nouvel iPhone est que les styles ou l'effet de profondeur peuvent être incorporés après avoir pris la photo. Cela convient parfaitement aux non professionnels qui veulent quand même obtenir des résultats très qualitatifs.

Photo originale (gauche) / avec le style "éclatant + peau douce" personnalisé (droite). © Raquel Da Silveira Basto

De nuit, les styles permettent de jouer avec la lumière et la rendre plus chaude ou plus froide, de façon plus naturelle que le jour. Le même effet peut être tiré de la balance des blancs.

Photo tirée avec une balance des blancs de 3200k (gauche) / 4000k (droite). © Raquel Da Silveira Basto

Enfin, le mode "macro", ce réglage de la caméra qui permet de faire la mise au point à de très courtes distances, est excellente.

Photo prise sans (gauche) et avec le mode macro (droite). Ajustement de la colorimétrie avec les réglages standards de l'iPhone. © Raquel Da Silveira Basto

Le suivi automatique de la mise au point est efficace sur un sujet en mouvement, mais montre certaines limites lorsque les déplacements sont brusques.

Photos prises avec le suivi de la mise au point. Incorporation d'un fond neutre avec "Playground". © Raquel Da Silveira Basto

Côté vidéo, le point positif à noter est la mise au point de la focale progressive au fur et à mesure du déplacement de la caméra, ce qui améliore considérablement la qualité du rendu.

Apple a mis le paquet sur l'intelligence artificielle (IA). Même si le marché européen n'a pas adopté toutes les avancées de la marque, nous notons quelques fonctionnalités intéressantes. L'iPhone 18 Pro Max est en effet le premier de sa gamme à contenir une puce A20 taillée en 2 nanomètre, ce qui la fait gagner en performance, notamment en ce qui concerne l'IA.

Parmi les innovations, nous comptons deux options de retouches pour les photos : l'outil d'extension et l'outil de réorientation. Le premier sert à agrandir l'angle dans lequel a été prise la photo. Le second permet de choisir une autre perspective.

Photo originale (gauche) / avec un ajout de profondeur puis réorientée (droite). © Raquel Da Silveira Basto

Nous obtenons des résultats très réalistes, mais seulement pour les paysages. L'IA n'a pas encore une très bonne compréhension de la morphologie humaine.

"Playground" est une application proposant à l'utilisateur de modifier sa photo en lui donnant des instructions à l'écrit, à la manière d'un chatbot. Le résultat est pourtant, la plupart du temps, assez artificiel et ne rivalise pas avec les modèles d'IA générative leaders dans le marché international.

Une dernière commande dopée à l'intelligence artificielle se trouve secrètement dans votre application caméra. Pour y accéder, il suffit s'appuyer longuement sur le bouton latéral droit au lieu d'appuyer de manière brève pour accéder à l'appareil photo. En se faisant, une interface similaire à celle de votre caméra s'ouvre. Deux commandes sont proposées : une option de recherche par image sur Google et un chatbot connecté à ChatGPT pour questionner les détails de l'image. Vous pouvez ainsi la contextualiser et identifier les différents objets. Attention toutefois, les résultats proposés par le chatbot sont sujets à erreur.

Captures d'écran de l'intelligence visuelle de l'iPhone 18 Pro Max. © Raquel Da Silveira Basto

Une fois la photo prise ou une commande actionnée, l'intelligence artificielle scanne toutes les données visuelles et peut directement vous proposer d'ajouter un événement à votre calendrier s'il détecte une date, ou vous renvoie à un site s'il en identifie un.

Hélas, l'Europe reste toujours privée de certaines fonctionnalités d'IA, et notamment le nouveau Siri AI. Notre version reste donc très basique et il faudra certainement attendre encore plusieurs mois avant de disposer d'un assistant personnel au niveau d'un ChatGPT ou Gemini.

Un excellent point à noter est que l'iPhone 18 Pro Max ne surchauffe pas à la charge, même lorsqu'une application se télécharge en même temps. Il chauffe légèrement à partir de 10 minutes d'utilisation consécutive. La chaleur se concentre sous le bloc photo et se dissipe très rapidement.

L'expérience sur des jeux vidéo est également fluide. Notre test s'est porté sur le titre Asphalt. Aucun lag ou ralentissement n'a été identifié. La batterie ne chauffe pas et l'iPhone 18 Pro Max présente une bonne qualité d'affichage. Néanmoins, lorsque l'on élève au maximum les paramètres graphiques (taux de rafraîchissement à 60 FPS, bloom élevé tout comme la profondeur de champ, le flou de mouvement, l'anti-crénelage, l'éclairage volumétrique et la résolution d'ombres), l'iPhone 18 Pro Max chauffe un peu plus et met quelques minutes de plus à se refroidir.

Cela est encore plus vrai lorsque l'on joue en chargeant l'iPhone 18 Pro Max. Les différences graphiques sont imperceptibles et les effets sont plus négatifs que positifs. Juste après l'activation des réglages ou lorsque l'iPhone chauffe un peu plus, le jeu répond plus lentement, jusqu'à se figer entre deux parties. Il est possible que les commandes ne répondent plus pendant quelques instants, ce qui nuit à l'expérience utilisateur.

Selon nos tests, la batterie de l'iPhone 18 Pro Max dure environ 23 heures en l'utilisant régulièrement et en le laissant en mode avion le soir. Lorsque le smartphone est activement utilisé, il peut perdre jusqu'à 10% de batterie toutes les heures. La rapidité de la charge, quant à elle, ne déçoit pas. La batterie passe de 1% à 100% en seulement 2 heures. Vous gagnez jusqu'à 20% de charge en 10 minutes.

L'iPhone 18 Pro Max est globalement un excellent smartphone du point de vue de ses fonctionnalités caméra avancées, de sa recharge et de sa chambre à vapeur très efficace pour lutter contre la surchauffe en utilisation normale. C'est un produit de pointe pour un usage quotidien personnel ou professionnel, bénéficiant d'un usage simple, fluide et performant. Les fonctionnalités IA sont intéressantes pour tous les férus de tech, même si nous sommes encore dépourvus du nouveau Siri AI.

Les différences ne sont pas phénoménales avec l'iPhone 17 Pro Max. Le rapport qualité-prix est également très bon pour ce modèle récent, si ce n'est plus intéressant compte tenu de la baisse de son coût depuis la sortie de son successeur. Pourtant, si vous êtes séduits par la caméra à ouverture variable, les options d'intelligence artificielle et un refroidissement plus rapide de la batterie, et que vous avez un modèle relativement ancien, l'iPhone 18 Pro Max peut être un investissement intéressant.