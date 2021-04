Bon plan smartphone : les meilleures offres des ventes flash Fnac

BON PLAN SMARTPHONE. C'est le grand départ des ventes flash Fnac. Parmi les nombreuses références disponibles sur le site, on retrouve plusieurs gammes de smartphones qui voient leur prix baisser. Le moment idéal pour s'équiper à moindre coût !

Si vous êtes à la recherche d'un nouveau smartphone, les ventes flash Fnac pourraient bien être l'occasion idéale. Cette vague de promotions lancée par le géant français concerne plusieurs grosses références de téléphonie mobile. De Huawei à Samsung en passant par Apple, vous y retrouverez de nombreux constructeurs dont les produits sont actuellement disponibles en promotion. Ne tardez pas trop cependant puisque ces ventes flash sont à durée limitée !

De nombreux smartphones Samsung en promotion

Le géant coréen Samsung n'est pas avare en baisses de prix. Nombreux sont les produits du constructeur à disposer de baisses de prix dans le cadre des ventes flash Fnac. C'est notamment le cas de sa gamme "low cost" avec les Samsung Galaxy A12 et A21S dont les prix passent sous la barre des 200 euros. Le Samsung Galaxy A12 est une excellente référence parmi les smartphone à bas prix. Entièrement compatible avec les réseaux 4G et 3G, il dispose de 128 Go pour vous aider à stocker vos photos et vidéos pendant plusieurs années ! Habituellement disponible pour 229 euros, il est actuellement au tarif de 179 euros pour les ventes flash Fnac.

Smartphone Samsung Galaxy A12 6.5" Double SIM 128 Go Noir 179,99 euros VOIR L'OFFRE sur Fnac

Le Samsung Galaxy A21S est également en promotion. Ce smartphone ne dispose que de 32 Go d'espace de stockage mais peut contenir une carte micro-SD si vous vous sentez à l'étroit. Son autonomie et sa charge rapide sont ses principaux atouts afin de vous permettre de l'utiliser pendant près de deux journées entières sans passer par la recharge. Une bonne affaire dont le prix habituel de 219 euros passe à 199 euros le temps des ventes flash Fnac.

Smartphone Samsung Galaxy A21s Double SIM 32 Go Blanc Prisme 199 euros VOIR L'OFFRE sur Fnac

Si vous disposez d'un plus grand budget, vous pourriez bien être intéressé par le Samsung Galaxy S20FE. Ce smartphone haut de gamme est également en promotion dans plusieurs coloris (blanc, bleu, orange, rouge, vert et violet). Doté d'une belle capacité de stockage de 128 Go, ce smartphone excelle dans bien des domaines que ce soit au niveau de l'autonomie ou de son appareil photo, dont la qualité vous permettra de réaliser de superbes clichés. Habituellement proposé au tarif de 659 euros, ce smartphone est actuellement disponible pour 600 euros !

Smartphone Samsung Galaxy S20FE 6.5" Double SIM 128 Go Blanc 600 euros VOIR L'OFFRE sur Fnac

Plusieurs baisses de prix sur les meilleurs smartphones de chez Huawei

Huawei n'est pas en reste au niveau des promotions, puisque les P40 du constructeur sont également concernés par les ventes flash Fnac. Disponibles dans les versions classiques, Lite ou Pro, ces smartphones sont actuellement en baisse de prix sur le site du géant français. Le P40 Lite est l'option "low cost" de la gamme. Il est entièrement compatible avec les réseaux de téléphonie 4G et dispose de 128 Go d'espace de stockage pour vos fichiers. Une belle entrée de gamme si vous souhaitez disposer d'un smartphone Huawei à moindre coût puisque son prix habituel de 219 euros passe à 199 euros.

Smartphone Huawei P40 Lite Double SIM 128 Go Noir minuit 199 euros VOIR L'OFFRE sur Fnac

Si vous disposez d'un plus gros budget, vous craquerez peut-être pour la version haut de gamme, à savoir le P40 Pro. Ce smartphone, compatible avec les réseaux 5G, dispose notamment d'un bel espace de stockage pour vos fichiers avec ses 256 Go. Le P40 Pro brille également sur sa partie photo, à l'aide de ses trois capteurs (50 Mpx, 16 Mpx et 8 Mpx) et son zoom optique x5 pouvant aller jusqu'à x50 en numérique. De quoi capturer même les plus petits détails très éloignés. Habituellement disponible à 749 euros, le P40 Pro passe à 699 euros.

Smartphone Huawei P40 Pro 5G Double SIM 256 Go Noir 699 euros VOIR L'OFFRE sur Fnac

Attention : n'oubliez pas que depuis le P40, les smartphones Huawei ne disposent plus des services Google et de leurs applications installées par défaut (comme Gmail ou Google Map). Une boutique d'applications propre à Huawei est cependant disponible et intégrée à leur gamme de produits pour que vous puissiez retrouver vos applications préférées.

L'iPhone SE en promotion côté Apple

La marque à la pomme fait bien évidemment partie des constructeurs concernés par les ventes flash Fnac. On y retrouve l'iPhone SE en promotion dans ses versions 64 Go, 128 Go et 256 Go. Chaque référence dispose également de plusieurs coloris disponibles (rouge, noir, blanc) selon vos goûts. Pour rappel, l'iPhone SE est un smartphone de milieu de gamme lancé en avril 2020 équipé d'un écran Retina HD de 4,7 pouces. Son appareil photo est doté d'un capteur de 12 Mpx et est capable de filmer jusqu'en qualité 4K à 60 images par seconde. Bien que disposant déjà de plusieurs mois d'ancienneté, il reste un smartphone de qualité qui reçoit encore de nombreuses mises à jour.

Apple iPhone SE 4,7" 64 Go Double SIM Blanc V2 449 euros VOIR L'OFFRE sur Fnac

Apple iPhone SE 4,7" 128 Go Double SIM RED V2 499 euros VOIR L'OFFRE sur Fnac

Apple iPhone SE 4,7" 256 Go Double SIM Noir V2 743,62 euros VOIR L'OFFRE sur Fnac

En plus des offres disponibles avec les ventes flash Fnac, le site vous permet également de récupérer une carte cadeau d'une valeur variable en fonction du montant dépensé pour vos achats :

10 euros en carte cadeau tous les 100 euros dépensés, cumulables jusqu'à 50 euros avec le code FNAC10 . Offre valable sur tous les smartphones et accessoires smartphones hors nouveautés iPhone 12 5G et iPhone 12 mini 5G violet. Offre réservée aux adhérents Fnac. Mentions légales disponibles sur le site de la Fnac.

. Offre valable sur tous les smartphones et accessoires smartphones hors nouveautés iPhone 12 5G et iPhone 12 mini 5G violet. Offre réservée aux adhérents Fnac. Mentions légales disponibles sur le site de la Fnac. L'offre carte cadeau n'est valable que du mercredi 28/04/21 au vendredi 30/04/21.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Notez que bien d'autres offres sont disponibles sur le site de la Fnac. Vous y trouverez peut-être le produit high-tech de vos rêves en promotion. Les ventes flash Fnac auront lieu du Mercredi 28 Avril 09h00 au Mardi 4 Mai 13h00. Passé cette date, les différentes offres et leurs prix devraient évoluer rapidement. Notez également que les ventes flash Fnac dépendent des stocks disponibles.