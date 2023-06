Cette nouvelle fonction de votre smartphone pourrait sauver vos yeux

La prochaine mise à jour d'iOS disposera d'une fonctionnalité très pratique pour sauver vos yeux et éviter de développer une myopie chez les utilisateurs.

Apple chercherait-il à sauver les yeux de ses utilisateurs ? Les dernières informations relatives à la prochaine mise à jour d'IOS disposent de plusieurs fonctionnalités dédiées à la santé. Parmi ces dernières, on y retrouve une option rarement observée dans un smartphone et dénommée "distance de l'écran". On vous explique comment va s'opérer cet ajout qui risque bien de soulager grandement vos yeux.

Apple va vous prévenir quand vos yeux sont trop proches de l'écran

La prochaine mise à jour d'iOS 17 devrait arriver en septembre sur l'ensemble des iPhone récents. Parmi les fonctionnalités ajoutées à votre appareil, vous devriez y retrouver l'option "distance de l'écran". Cette nouvelle option, totalement gratuite, sera à activer dans les paramètres de votre iPhone et plus précisément dans la partie "temps d'écran".

L'alerte que vous recevrez si vos yeux sont trop proches de votre écran. © Apple

Une fois l'option activée, votre iPhone sera alerté si jamais vos yeux sont trop proches de votre écran. Le smartphone fait appel à la technologie TrueDepth de Face ID pour analyser régulièrement la présence de vos yeux et leur position face à l'écran de votre iPhone. Si ces derniers sont repérés comme trop proches, vous recevrez alors une alerte !

On imagine bien que cette fonctionnalité va surtout être très pratique pour les utilisateurs les plus jeunes et qui ont l'habitude de passer de nombreuses heures devant leur iPhone.