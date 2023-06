Augmentez la durée de la batterie de votre téléphone, ces réglages simples font toute la différence

Utilisez-vous ce réglage?

Les bons conseils sont précieux quand on est en déplacement et que le téléphone nous avertit qu'il ne reste plus que quelques pourcents de batterie - surtout dans un monde où les smartphones sont devenus à la fois notre moyen de paiement, notre façon de rester en contact avec le monde extérieur et bien d'autres choses encore.

Il existe une multitude d'astuces pour prolonger la durée de vie de votre batterie, par exemple veiller à ce qu'il n'y ait pas d'applications qui tournent en arrière-plan lorsque vous ne les utilisez pas, mais en fait, il y a une chose encore plus simple que vous pouvez faire pour prolonger la durée d'utilisation d'une charge !

Le secret, c'est le Mode Sombre

De nombreuses applications et appareils disposent d'un "Mode Sombre" ou "Dark Mode", et c'est bien plus qu'un simple choix de style - laissez-nous vous expliquer.

L'écran de votre smartphone utilise en effet une grande partie de la batterie de votre téléphone, et c'est particulièrement grave si votre téléphone a un écran OLED. Ici, les couleurs claires de l'écran consomment en effet plus d'énergie que les couleurs plus sombres.

Et voici l'astuce : en passant en "Mode Sombre", l'arrière-plan de l'écran devient sombre, et de nombreuses applications s'adapteront également pour devenir plus sombres (par exemple, un document Word pourra changer de couleurs pour devenir du texte blanc sur fond noir).

C'est vraiment quelque chose qui peut faire la différence pour votre batterie !

Voici comment faire

Passer en Mode Sombre est assez simple. La plupart des smartphones ont un réglage dans le menu qui vous permet de basculer entre le Mode Normal et le Mode Sombre. Pour certains téléphones, vous pouvez même programmer le Mode Sombre pour qu'il s'active automatiquement à certains moments de la journée, par exemple le soir, où les couleurs plus sombres peuvent également être plus agréables pour vos yeux.

Comment activer le Mode Sombre sur un téléphone Android

Ouvrez les 'Paramètres' sur votre téléphone Android.

Appuyez sur 'Affichage', 'Thème de l'écran' ou 'Ecran et fond' (cela peut varier en fonction de votre téléphone).

Appuyez sur 'Thème sombre', 'Mode sombre' ou 'Thème nuit' pour activer le Mode Sombre.

Pour certains téléphones Android, vous pouvez également programmer quand vous voulez que le Mode Sombre s'active et se désactive sous 'Paramètres' -> 'Affichage' -> 'Thème sombre' -> 'Planifier'.

N'oubliez pas que les instructions peuvent varier légèrement en fonction du modèle spécifique de votre téléphone et de la version de votre système d'exploitation.

Comment activer le Mode Sombre sur un iPhone

Ouvrez les 'Réglages' sur votre iPhone.

Appuyez sur 'Luminosité et affichage'.

Sous 'Apparence', vous verrez les options 'Clair' et 'Sombre'.

Appuyez sur 'Sombre' pour activer le Mode Sombre.

Notez que si vous voulez que votre iPhone bascule automatiquement entre le mode Clair et Sombre en fonction de l'heure de la journée, vous pouvez passer 'Automatique' sur 'Oui' juste en dessous des options 'Apparence'.