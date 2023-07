Il existe un réglage tout bête pour réduire la consommation de la batterie sur un smartphone, quelques étapes suffisent

Si vous sentez qu'il est difficile d'atteindre une journée complète d'utilisation avec votre smartphone, vous n'avez peut-être pas pensé à effectuer ce réglage aussi simple qu'efficace ! On vous explique tout.

Si nos smartphones tenaient aisément pendant plusieurs journées il y a plusieurs années, ce n'est plus vraiment le cas aujourd'hui. Les iPhone et téléphones Android les plus récents peinent souvent à tenir plus d'un seul jour... Quand ils arrivent à tenir la moindre journée !

Il existe pourtant plusieurs réglages qui permettent d'économiser de la batterie, notamment sur l'iPhone. Tout d'abord, il faut veiller à ce que votre appareil déploie le moins d'actions possibles en arrière plan. Cela inclut plusieurs options à désactiver comme :

L'utilisation de la 5G au lieu de la 4G

Les téléchargements et mises à jour automatiques

La luminosité de l'écran

Le taux de rafraichissement de l'écran (limité à 60 Hz sur iPhone)

L'actualisation de iCloud en arrière plan, notamment pour vos photos

Comment activer le mode économie d'énergie sur iPhone ?

L'un des meilleurs moyens d'économiser de la batterie sur iPhone est d'enclencher le mode "économie d'énergie". Ce dernier, situé dans les paramètres généraux de votre téléphone et dans l'onglet "batterie", permet à votre appareil de consommer beaucoup moins d'énergie.

Cette option a cependant un petit défaut qui peut vite devenir très contraignant si vous souhaitez l'utiliser en permanence pour économiser de la batterie. Le mode "économie d'énergie" se désactive automatiquement lorsque votre iPhone atteint les 80% de batterie. L'appareil juge, à ce moment précis, que vous n'avez plus besoin d'économiser les ressources de la batterie.

Comment laisser activé en permanence le mode "économie d'énergie"

Il existe cependant une technique pour laisser le mode "économie d'énergie" activé en permanence sur iPhone. Pour cela, nous allons faire appel aux automatisations de l'appareil. Il s'agit de petites conditions qui, une fois configurées, permettent de réaliser de multiples opérations très pratiques !

Pour cela, rendez-vous dans votre application baptisée "raccourcis". Cette dernière devrait déjà être sur votre iPhone si vous bénéficiez d'un appareil à jour. Rendez-vous ensuite dans l'onglet "automatisation" pour créer une nouvelle configuration en cliquant sur le petit "+" en haut à droite de votre écran. L'ensemble des prochaines actions seront à effectuer dans l'application "raccourcis".

Descendez un peu jusqu'à trouver "mode d'économie d'énergie"

Décochez "est activé" et cochez "est désactivé"

Cliquez sur "nouvelle automatisation vide" puis "ajouter une action"

Cherchez "régler le mode économie d'énergie" et sélectionnez le

Vous devriez avoir crée une automatisation sur votre iPhone qui lui fera comprendre que, si le mode "économie d'énergie" se désactive, ce dernier le relancera automatiquement ! Vous disposerez ainsi d'un appareil qui profite en permanence du mode "économie d'énergie" et dont l'autonomie devrait nettement s'améliorer par rapport à vos précédents réglages.