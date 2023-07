Les appels commerciaux ou malveillants arrivent sur Whatsapp, mais il y a une astuce pour les éviter

Qui n'a jamais reçu d'appels malveillant ou frauduleux ? Ces derniers commencent même à débarquer sur Whatsapp pour vous arnaquer. L'application a cependant déjà prévu le coup avec une option très utile.

La scène est connue et malheureusement trop récurrente : un numéro masqué ou inconnu vous appelle, vous répondez et il s'agit d'une personne chargée de vous présenter une superbe offre commerciale. Ce genre d'interaction est très fréquent et cache généralement des arnaques bien ficelées à base de fausses promotions ou pétitions en ligne.

Si la majorité des démarcheurs téléphoniques se contentaient jusqu'ici de passer par votre numéro de téléphone, il existe de plus en plus de signalements sur l'application Whatsapp. Des numéros inconnus vont vous envoyer des SMS ou tenter des appels directement via l'application dans le but de vous arnaquer.

Whatsapp n'a cependant pas attendu longtemps pour prendre le problème en main. Si vous disposez des dernières mises à jour de l'application, il est possible de vous prémunir contre les appels commerciaux voire frauduleux avec un petit paramètre que nous vous détaillons dans cet article.

Comment se prémunir contre les appels frauduleux sur Whatsapp

En vous rendant dans les paramètres de Whatsapp, vous apercevrez un petit onglet baptisé "confidentialité". Si votre application est à jour, vous devriez alors y trouver une section "appels" entre votre localisation en direct et les contacts bloqués.

Cette section vous permet alors de mettre en sourdine tous les appels provenant de numéros inconnus. Si ces derniers apparaitront toujours dans votre registre d'appels, vous n'aurez plus les notifications et sonneries provenant d'utilisateurs dont vous ignorez le numéro !