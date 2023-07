Cet ancien modèle d'iPhone très connu peut valoir plusieurs centaines de milliers d'euros

L'iPhone n'est pas seulement le smartphone le plus vendu au monde. Il s'agit également d'un objet de collection pour les plus gros fans d'Apple. Un modèle en particulier peut valoir plusieurs centaines de milliers d'euros !

L'iPhone, vous connaissez forcément. En une dizaine d'années seulement, cette invention d'Apple s'est rapidement démocratisé au point de régulièrement figurer parmi les smartphones les plus populaires dans le monde. L'engouement autour de l'iPhone est tel que parmi les 10 téléphones les plus vendus l'an dernier, 8 d'entre eux étaient des iPhone !

L'iPhone est donc très populaire, mais également très onéreux. Comptez au moins 1000 euros pour le dernier iPhone 14 ! Cela représente un sacré coût, même si ce n'est rien comparé à l'iPhone 14 Pro Max qui s'affiche à partir de 1479 euros sur le site officiel d'Apple. Ajoutez quelques gigas d'espace de stockage et vous pouvez même dépasser le palier symbolique des 2000 euros !

Et si on vous disait qu'il existe un iPhone encore plus cher que le dernier iPhone 14 Pro Max (avec 1 To de stockage évidemment) ? Et que ce même iPhone repose peut-être dans un de vos tiroirs ?

Un iPhone vendu aux enchères à près de 200.000 euros

C'est à la fin du mois de juin que l'info est tombée : un modèle d'iPhone bien spécifique a été vendu aux enchères sur le site spécialisé LCG Auctions. Il ne s'agit pas de n'importe quelle version du téléphone mais d'un modèle très rare : l'iPhone original avec 4Go d'espace de stockage, produit qui n'a été vendu que pendant quelques mois et en peu d'exemplaires.

Résultat de l'enchère ? L'iPhone avec 4Go d'espace de stockage a finalement trouvé preneur pour la somme délirante de 190.000 dollars à la fin de l'enchère en ligne. Un chiffre qui défie les records puisque les estimations avant la vente s'établissaient à 100.000 dollars.

L'iPhone avec 4Go de son emballage d'origine. © LCG Auctions

Vous l'aurez compris : il s'agit là d'un modèle très rare qui n'a été que très peu distribué. Le premier iPhone (bien plus répandu à l'époque) reste tout de même très recherché et estimé à près des 44.000 dollars aujourd'hui(selon le site LCG Auctions). Dépêchez-vous donc de fouiller vos placards et tiroirs si jamais vous disposez toujours de cette antiquité !