Ce nouveau réglage dans TikTok peut éviter qu'un pirate vous vole votre compte

TikTok vient de dévoiler une nouvelle fonctionnalité à venir. Cet ajout devrait ainsi permettre de sécuriser votre compte. On vous explique comment procéder.

TikTok est une application très en vogue ces dernières années, notamment auprès des jeunes. Idéale pour s'occuper l'esprit ou apprendre des choses avec de multiples vidéos de créateurs, l'application ne cesse de croitre en popularité. Et TikTok se met régulièrement à jour avec de nouvelles fonctionnalités pour divertir ses utilisateurs ou renforcer leur confidentialité.

Les créateurs de TikTok ont justement annoncé l'arrivée d'une nouvelle fonctionnalité à venir en exclusivité pour les possesseurs d'iPhone. Cette dernière devrait notamment garantir la protection de votre compte face aux hackers et autres voleurs de données !

Une fonctionnalité pour sécuriser votre compte TikTok

Nous l'évoquions plus haut dans cet article : cet ajout est uniquement prévu sur iPhone. Cela s'explique tout simplement par l'ajout du support de Face ID et Touch ID pour TikTok. Si vous n'êtes pas familier avec ces termes, il s'agit des technologiques de reconnaissance faciale et digitale sur iPhone ! Ces dernières sont notamment utilisées pour déverrouiller votre iPhone sans rentrer votre mot de passe.

En plein test en Asie, en Afrique, en Australie et en Amérique du Sud, l'ajout de Face ID et de Touch ID pour TikTok devrait ainsi permettre de renforcer fortement la sécurité de votre compte. Dans un communiqué officiel, l'entreprise a déclaré : "Nous sommes heureux d'annoncer que TikTok introduise Face ID et Touch ID pour les appareils iOS - une manière plus rapide, facile et sécurisée pour les utilisateurs de se connecter à leur compte."

Vous l'aurez compris, cet ajout n'est pas encore disponible en Europe. Il ne devrait cependant pas tarder à être proposé sur nos appareils, tout en restant facultatifs si vous préférez utiliser le bon vieux combo "identifiant + mot de passe". Il est cependant rassurant de voir que TikTok travaille régulièrement à la sécurité des comptes de ses utilisateurs.