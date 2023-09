Cliquez sur cette option pour vérifier si l'appareil photo de votre téléphone vous espionne

La caméra de votre téléphone peut vous observer sans que vous ne le sachiez. Certaines applications et sites web peuvent ainsi suivre votre activité. Mettez-y un terme.

Vous ne le savez peut-être pas mais il est possible que l'appareil photo de votre téléphone vous surveille. Cela se produit lorsque vous autorisez certaines applications ou sites web à accéder à votre caméra. Certains d'entre eux utilisent réellement la caméra pour fonctionner correctement (par exemple, les messageries), mais d'autres n'en ont pas du tout besoin. Et vous avez intérêt à les bloquer.

Tout d'abord, vous devriez vérifier si la caméra de votre téléphone vous surveille. Certains sites web peuvent le faire après avoir obtenu votre permission. Si vous avez un téléphone Android, ouvrez le navigateur que vous utilisez et cliquez sur les 3 points en haut à droite. Sélectionnez "Paramètres", puis "Paramètres du site". Cherchez "Caméra". En cliquant dessus, une liste des sites ayant accès à votre caméra et pouvant vous espionner s'affichera. Pour supprimer de la liste les sites que vous n'utilisez pas et dont vous souhaitez retirer l'accès à la caméra, appuyez sur l'adresse et choisissez "Bloquer". La même chose doit être faite pour les applications. Allez dans "Paramètres" du téléphone, puis "Applications". Cherchez "Permissions d'application", puis "Caméra". Vous verrez la liste des applications ayant accès à la caméra. En cliquant sur l'icône d'une application, vous pouvez choisir l'option "Bloquer" si vous ne souhaitez pas que cette application utilise la caméra.

Pour mieux protéger votre vie privée, vous pouvez encore ajuster quelques paramètres de votre téléphone: