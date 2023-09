Découvrez les secrets des appareils reconditionnés chez Back Market

SECRETS DE PRODUIT. Comment l'entreprise Back Market s'y prend-elle pour contrôler et proposer des appareils reconditionnés à d'excellents prix ? On vous explique tout dans ce second épisode de "Secrets de produit".

"Secrets de produit", c'est notre émission qui permet de découvrir comment s'y prennent les entreprises pour concevoir ou proposer leurs services. Pour ce nouvel épisode, nous avons pu nous entretenir avec Amandine Durr, Chief Product Officer chez Back Market. Cette dernière est notamment revenue avec nous sur les objectifs du site, ses vocations et les différents procédés mis en oeuvre par Back Market pour proposer des appareils reconditionnés et contrôlés par les revendeurs agrées.

Secrets de produit : les dessous des appareils reconditionnés de Back Market

Créee en 2014, l'entreprise Back Market est spécialiste dans son domaine : la vente d'appareils tech reconditionnés. Qu'il s'agisse d'ordinateurs portables, de smartphone ou de tablettes, le site permet de mettre la main sur toutes sortes de produits à des prix souvent plus intéressants que dans leur version neuve. L'objectif est double : ralentir la consommation de nouvelles sorties tech et développer un aspect plus écologique en réutilisant des appareils remis à neuf.

Avec "Secrets de produit", Linternaute.com interroge régulièrement des marques sur les origines et la conception des produits et services de notre quotidien. Concepteurs, designers, responsables marketing... Découvrez les secrets des innovations d'aujourd'hui et de demain racontées par leurs créateurs.