iPhone 15 : on a trouvé les 5 prix les plus bas du Black Friday, Apple totalement dépassé

L'iPhone 15 est en promo pour le Black Friday. Notre moteur est allé chercher les meilleurs prix en cours...

Le Black Friday 2023 a débuté de manière anticipée avec la "Black Friday Week" chez plusieurs participants, offrant une opportunité exceptionnelle pour les consommateurs de réaliser des achats à des prix défiant toute concurrence. Et ce qui rend cette édition du Black Friday particulièrement attrayante, c'est l'application de rabais anticipés sur des produits technologiques de pointe comme l'iPhone et ses différentes déclinaisons. L'iPhone 15, sorti en septembre dernier, est par surprise déjà en promo chez plusieurs revendeurs.

Durant la Black Friday Week, le tout dernier smartphone d'Apple est même déjà proposé à des tarifs exceptionnels, rendant l'accessibilité à la dernière génération plus abordable que jamais. Les réductions offertes par Rakuten, CDiscount ou Rue du Commerce notamment pour ce Black Friday sur l'iPhone 15 ne se limitent pas à la version standard, mais aussi à l'iPhone 15 Plus, l'iPhone 15 Pro et même les versions les plus évoluées de l'iPhone Pro Max. Même le surpuissant iPhone Pro Max 1To, qui approche dangereusement des 2000 euros au départ, enregistre une petite baisse de prix.

Découvrez ci-dessous, grâce à notre moteur, les meilleurs prix du moment sur cinq déclinaisons de l'iPhone 15 lors de ce Black Friday. Cet outil permet de faire remonter le prix le plus bas pour chacun de ces modèles et les mises à jour sont automatiques. Les prix affichés comme barrés sont ceux que propose Apple sur les mêmes iPhone. De quoi établir une comparaison claire et avoir une vision précise de l'ampleur de la promotion.

Les 5 meilleurs prix de l'iPhone 15 lors du Black Friday

L'iPhone 15 a été dévoilé par Apple lors de sa dernière Keynote de septembre et est commercialisé depuis à peine deux mois. Il est disponible dans sa version standard, Plus, Pro et Pro Max, ainsi qu'avec des capacités variées, de 128 Go à To. Il est doté d'une nouvelle puce pour l'iPhone 15 A17 Bionic Pro. Cette nouveauté réservée aux modèles Pro de la gamme et permet de profiter de la technologie Ray Tracing lors de vos jeux vidéo compatibles. Les iPhone 15 et 15 Plus sont, quant à eux, pourvus de l'ancienne puce A16 Bionic que l'on retrouvait déjà sur les précédents iPhone 14 Pro.

L'iPhone 15 (et 15 Plus) se dote surtout d'un nouveau capteur photo de 48 Mpx hérité des anciens 14 Pro et Pro Max. Ce dernier devrait permettre de réaliser de plus jolis clichés ainsi que de capter davantage de lumière pour vos photos. L'iPhone 15 Pro est, quant à lui doté de nouveaux capteurs qui lui permettent d'effectuer de nouveaux zooms pour varier les prises de vues. Il sera notamment possible de zoomer jusqu'en x5 en optique pour capter davantage de détails à distance !

Autre nouveauté qui a beaucoup parler d'elle au sujet de l'iPhone 15 : l'arrivée d'un port USB-C sur l'appareil. Les décisions européennes quant au chargeur unique ont forcé Apple à dire adieu à son célèbre port Lightning pour les nouveaux iPhone.