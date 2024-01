Où trouver les nouveaux Samsung Galaxy S24 déjà en promotion

Samsung a récemment dévoilé ses nouveaux smartphones pour l'année 2024. Bonne nouvelle : les Galaxy S24 disposent déjà de promotions très intéressantes.

Les nouveaux Samsung Galaxy S24 sont là et on peut dire que le constructeur coréen n'a pas lésiné sur les nouveautés. Meilleure autonomie, bordures plus fines, photos de nuit améliorées... Tout autant de fonctionnalités à retrouver au sein des trois derniers smartphone de la firme : le Samsung Galaxy S24, le Samsung Galaxy S24+ et le Samsung Galaxy S24 Ultra.

Bien que la majorité de la gamme soit moins chère que la génération précédente, il faut tout de même compter 849 euros pour acquérir le premier modèle. Heureusement, Samsung a prévu de gros bonus de lancement et de précommande pour faire plaisir à sa communauté !

Pour toute précommande d'un mobile de la gamme S24, vous disposez donc :

Du stockage doublé sans hausse de prix.

D'un bonus de reprise de votre ancien smartphone de 100 euros.

Et même de 4 mois d'abonnement Deezer offerts chez la Fnac.

Samsung Galaxy S24 6,2" 5G Nano SIM 256 Go site:fnac.com Neuf à partir de 898,98 € Fnac 958,98 € 898,98 € Voir

Darty 899,00 € Voir

Boulanger 959,00 € 899,00 € Voir

SFR 899,00 € Voir

Red by SFR 959,00 € Voir Samsung Galaxy S24+ 6,2" 5G Nano SIM 256 Go Neuf à partir de 1168,98 € Fnac 1168,98 € Voir

Darty 1169,00 € Voir

Boulanger 1169,00 € Voir

Red by SFR 1169,00 € Voir

SFR 1169,00 € Voir Samsung Galaxy S24 Ultra 6,8" 5G Nano SIM 512 Go Noir site:fnac.com Neuf à partir de 1468,98 € Fnac 1588,98 € 1468,98 € Voir

Darty 1469,00 € Voir

Boulanger 1589,00 € 1469,00 € Voir

Red by SFR 1589,00 € Voir

C'est pourquoi nous vous conseillons vivement d'envisager l'achat des modèles avec davantage de stockage ! Vous paierez autant que si vous preniez l'option avec le moins de stockage disponible.

Ces offres sont disponibles du 17 au 30 janvier 2024 sur les sites web qui participent à l'opération comme la Fnac et Darty.