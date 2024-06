Votre portable envoie peut-être des SMS surtaxés sans que ne vous ne vous en rendiez compte

De plus en plus courantes, les arnaques aux faux SMS ne cessent de faire de nouvelles victimes. L'envoi de messages surtaxés en fait partie.

Elles sont le calvaire des banques et nombreux sont les Français qui y sont confrontés. Les arnaques en tout genre se propagent à une vitesse qui nous dépasse et laissent des traces derrière elles. Quelles soient physiques, de l’ordre de la cybercriminalité, d’extorsion d’argent, de chantage et menaces via adresse mail, messages ou démarchage téléphonique, les arnaques sont nombreuses sur internet. L’ère du numérique a sa part de responsabilité dans l’apparition de ces nouvelles activités frauduleuses.

Mais ces derniers temps, une nouvelle forme d'arnaque a émergé auprès des utilisateurs : des SMS surtaxés envoyés à l'insu des abonnés aux services de téléphonie. Ils proviennent de téléphones portables piratés dont les numéros sont inconnus. Dernièrement, des utilisateurs s'étaient plaints sur les forums internet et à l'UFC-Que Choisir, concernant de nombreux SMS surtaxés présents sur leurs factures.

Ces messages surtaxés, les utilisateurs en étaient convaincus : ni eux ni personne de leur famille n'en était à l'origine. En l'espace d'une vingtaine de minutes, c'étaient pourtant pas moins de 19 messages envoyés vers des numéros facturés entre 20 centimes et 4,50 euros le message qui pouvaient apparaitre sur leur facture. Et certains utilisateurs ont eu la mauvaise surprise de découvrir une augmentation de 20 à 40 euros de celle-ci.

Au moment des faits, les victimes partageaient le même point commun : elles utilisaient un iPhone "jailbreaké" ( en français "débridé") de manière à éviter toute protection. La piste du piratage lié au téléchargement d'une application non officielle, c'est-à-dire en dehors des boutiques d'applications dédiées, était la plus probable. Ainsi, c'est de cette dernière que proviendrait l'envoi de tous ces messages.

Comment ça marche ? Une fois votre téléphone piraté, les personnes malintentionnées à l'origine de cette infection vont tout simplement contrôler votre appareil à votre insu. Ces derniers vont alors envoyer des SMS surtaxés depuis votre smartphone. Il est généralement impossible de s'en rendre compte puisque le virus à l'origine de ces manipulations va les supprimer dans la foulée et ne laisser aucune trace des dits SMS dans votre historique.

En cas de doute, il convient d'analyser l'historique de vos messages envoyés et vos différentes factures de données mobiles. Si ces dernières s'avèrent bien plus élevées qu'elles ne devraient l'être, il se pourrait que votre téléphone envoie des SMS à votre insu ! Vérifiez tout de même que vous n'avez pas un proche qui puisse accéder à votre téléphone (un enfant, un parent...) et envoie des messages dans votre dos. Si malgré tout, vous pensez avoir été piraté pour envoyer des SMS surtaxés, nous vous conseillons de vous rendre chez un réparateur agréé.