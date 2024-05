Apple Tv+ : une application sur Android se précise

Apple débute un nouveau virage et recherche activement un ingénieur pour développer son application Apple Tv+ sur Android.

Face à des géants comme Netflix, Disney+ ou encore Amazon Prime, difficile pour Apple d'y trouver sa place. Même en multipliant ses services, la firme de Cupertino reste en manque de visibilité pour son application de streaming Apple TV. Mais une étape semble pas loin d'être franchie et elle concerne les utilisateurs d'un smartphone Android.

C'est un signe qui ne trompe pas et qui a été repéré par le journaliste de Bloomberg, Mark Gurman, dans la soirée du 29 mai 2024. Une offre d'emploi publiée le 25 mai dans la section "Job" du site officiel d'Apple laisse entendre qu'une l'application Apple TV+ serait en préparation pour les smartphones Android.

Plus concrètement, l'équipe de l'application de streaming est à la recherche d'un "Ingénieur logiciel Android - Application Apple Tv", comme le stipule l'intitulé du poste. La description du poste mentionne le fait de "mener le développement de nouvelles fonctionnalités amusantes, et de contribuer à la construction d’une application utilisée par des millions de personnes pour regarder et découvrir la télévision et le sport".

Pour rappel, les services d'Apple TV+ donnent accès à de nombreuses ressources telles que des séries, des films, du sport et bien d'autres pour 9,99 euros par mois en France. Jusqu'à maintenant, l'application n'est développée que pour les appareils disposant de la technologie Apple. Il est également possible de passer par des services de streaming en ligne ou bien des téléviseurs connectés qui sont équipés de l'application. Vous pouvez envisager de profiter d'Apple Tv+ depuis des services Google Tv et Android Tv. Malgré tout, il est déjà possible de profiter de l'application sur votre smartphone Android en ligne mais aucune application n'est dédiée pour le moment.

Aujourd'hui, Android représente 70% du marché des systèmes d'exploitations mobiles dans le monde avec pas moins de 3 milliard d'utilisateurs dans le monde. Cette extension vers les téléphones portables Android devrait viser à augmenter considérablement le nombre d'abonnés au services d'Apple Tv+.