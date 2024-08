Samsung Galaxy Z Fold 6 : le smartphone pliable réalise un très mauvais démarrage

Les premiers chiffres de vente du dernier Samsung Galaxy Z Fold 6 s'avèreraient très décevants.

Il semblerait que le dernier Samsung Galaxy Z Fold 6 n'attire pas les foules. Seulement quelques semaines après sa commercialisation, le dernier téléphone pliable de l'entreprise coréenne n'aurait réalisé que 270 000 ventes sur le marché international. Un chiffre assez inquiétant alors que l'ouverture des précommandes et la sortie du produit demeure généralement la période d'achat la plus intensive pour un smartphone.

Bien que le marché des smartphones pliables reste assez de niche, Samsung avait récemment déclaré avoir vendu près d'un million d'unités en 2023. L'entreprise expliquait alors que la palme revenait surtout à son téléphone à clapet, le Samsung Galaxy Z Flip, qui représentait 70% des ventes de smartphones pliables.

Le Samsung Galaxy Z Fold, le format le plus grand de la firme, reste donc assez minoritaire dans les ventes de smartphones pliables et sa dernière génération semble ne pas déclencher les passions. Samsung avait déjà déclaré par le passé que la majorité d'acheteurs d'appareils pliables provient d'anciens utilisateurs qui souhaitent un modèle plus récent. Ces derniers n'auraient donc pas trouvé suffisamment de nouveautés intéressantes dans le Samsung Galaxy Z Fold 6 pour faire la transition si l'on en croit les premiers chiffres de vente qui ne dépassent pas les 300 000 unités écoulées.

L'information provient majoritairement de Ice Universe sur le réseau social X (formellement Twitter). Spécialisé dans les informations et fuites concernant les produits Samsung, le leaker n'en est cependant pas à sa première moquerie envers l'entreprise.

Il faudra attendre de voir si les premières promotions concernant le Samsung Galaxy Z Fold 6 permettent de booster davantage les ventes, notamment pendant le Black Friday 2024.