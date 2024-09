iPhone 16 : cet expert conseille d'attendre cette date avant d'acheter votre nouvel iPhone

Selon l'un des meilleurs experts d'Apple, mieux vaut patienter jusqu'en septembre 2025 avant d'acheter votre prochain iPhone. L'iPhone 16 a été conçu pour stabiliser les ventes, sans vraiment changer grand chose...

La Keynote d'Apple, organisée ce lundi 9 septembre, n'avait pas encore débuté que tout était déjà connu sur l'iPhone 16 ou presque. Mark Gurman, journaliste réputé, spécialisé sur Apple pour Bloomberg, avait même d'ores et déjà livré son analyse sur le prochain flagship de la marque, attendu en cette rentrée. Fort de ses sources internes et de sa connaissance approfondie de la firme de Cupertino, il a annoncé que ce nouveau modèle n'est pas un smartphone révolutionnaire.

Comme chaque année, les rumeurs et les attentes ont été grandes autour de cette prochaine génération d'iPhone. Écran plus grand, nouvelles couleurs, bouton dédié à l'appareil photo, puce A18 plus puissante, intelligence artificielle renforcée... Les supposées nouveautés de l'iPhone 16, présentées en grandes pompes hier soir, font déjà saliver les fans de la marque à la pomme.

Pourtant, Mark Gurman tempère cet enthousiasme. Selon lui, si l'iPhone 16 apporte certes son lot d'améliorations, il ne s'agit pas d'une révolution majeure par rapport à l'iPhone 15 sorti l'an dernier. Apple miserait plutôt sur un "iPhone de transition" cette année, visant à stabiliser ses ventes dans les 12 prochains mois avant l'arrivée de modèles plus innovants en 2025. Il conseillerait même d'attendre septembre 2025 et une nouvelle Keynote pour se lancer.

Une version plus remaniée de l'iPhone en 2025

Le journaliste de Bloomberg détaille son raisonnement : "Si vous possédez un iPhone plus ancien, il s'agit là d'améliorations intéressantes, mais probablement pas indispensables. Je ne m'attends pas à ce que les nouveaux modèles entraînent une ruée vers l'or pour Apple. Et si l'on en croit les dernières prévisions financières, l'entreprise ne s'y attend pas non plus. Elle a refusé de donner une prévision de croissance de l'iPhone pour le trimestre en cours. Si Apple s'attendait à une augmentation significative, nous aurions probablement eu une indication".

Si vous possédez un iPhone 14 ou un iPhone 15, qui sont déjà d'excellents appareils, le mieux est donc d'attendre septembre prochain et l'iPhone 17. C'est sur ce modèle qu'Apple devrait introduire des innovations de rupture : un design tout écran sans aucune bordure, un zoom périscopique, une connectivité par satellite plus aboutie, une puce à architecture révolutionnaire... Et surtout une version "Air" ultra-fine, inspirée de la révolution introduite par le MacBook Air dans l'univers des ortinateurs portables il y a quelques années. Bref, un vrai bond en avant."

L'expert nuance son propos en précisant que l'iPhone 16 reste un très bon choix pour ceux qui ont un modèle plus ancien (iPhone 13 ou antérieur). Mais pour les détenteurs d'iPhone récents, patienter un an de plus semble être la stratégie la plus judicieuse, à la fois techniquement et économiquement.