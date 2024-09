Vous pouvez économiser jusqu'à 700 euros lorsque vous achetez un nouveau téléphone. Peu de gens en profitent

Vous avez besoin d'acheter un nouveau téléphone ? Il existe une astuce peu connue qui pourrait bien baisser drastiquement le prix de votre prochain appareil.

Un smartphone, ça ne se garde malheureusement pas à vie. Les constructeurs comme Samsung, Google ou Apple le savent et encouragent les utilisateurs à changer régulièrement de smartphone. Le changement peut s'avérer indispensable quand l'état physique de votre appareil l'exige, ou quand ce dernier n'est plus mis à jour et donc sujet à des virus et cyber attaques.

Pour autant, les smartphones d'aujourd'hui peuvent coûter très cher. Les tout derniers Samsung Galaxy S ou iPhone haut de gamme sont vendus aux alentours des 1000 euros voire bien plus encore pour les modèles les plus évolués. Et cela représente un coût non négligeable pour une majorité de consommateurs. C'est pourquoi ces derniers cherchent toujours des astuces pour payer moins cher leur prochain téléphone.

Bien évidemment, il existe la solution du reconditionné, mais cela ne vous garantit pas un smartphone neuf. Le paiement en plusieurs fois existe également, mais il ne fait que détourner le problème initial puisque votre nouveau mobile va tout de même coûter cher sur la facture finale. Il y a une autre solution encore peu utilisée.

Peu de gens le savent, mais les constructeurs proposent très régulièrement des offres de reprises. Ces dernières peuvent même être proposées par des grandes enseignes ou des fournisseurs de forfaits mobiles. Lors de la sortie d'un nouveau smartphone, les constructeurs proposent même très souvent ce qu'on appelle des "offres de reprise bonifiées". Cela signifie que la marque va racheter votre téléphone à un prix fixe (en fonction de son état), mais y rajouter un montant net !

Le processus de reprise de Bouygues pour l'achat d'un nouveau téléphone. © Bouygues Telecom

La procédure à effectuer est assez simple : rendez-vous sur une offre de bonus rachat ou un site qui propose l'option. Choisissez votre modèle de téléphone (pour retrouver ce dernier, allez dans les paramètres de votre appareil et sur "à propos du téléphone") pour accéder à un petit questionnaire sur son état général. Inutile de mentir ici puisque tout sera vérifié par la suite. A la fin du processus, le site vous indiquera une valeur de reprise estimée ainsi qu'un bon d'expédition pour envoyer votre téléphone. Vous recevrez ensuite le paiement avec le bonus reprise en quelques heures.

Voici quelques opérateurs qui proposent notamment la reprise d'anciens appareils :

Ce genre de procédé est déjà très abouti chez Samsung, qui a l'habitude de proposer 100 euros de bonus lorsque vous rendez un ancien smartphone pour en acheter un nouveau qui vient d'être annoncé. Attention cependant puisque ces offres sont généralement limitées dans le temps et ne durent que pendant quelques semaines qui entourent la sortie du nouveau modèle !