Entrer ces quatre caractères sur un iPhone suffit pour le faire planter. Attention à ne pas les utiliser !

Un utilisateur d'iPhone a trouvé un bug capable de faire planter l'appareil avec un simple code.

L'iPhone a beau être l'un des smartphones les plus vendus au monde, cela ne l'empêche pas d'être concerné par plusieurs bugs. L'un des derniers en date a récemment été déniché par un utilisateur sur le réseau social Mastodon (principal concurrent de X, anciennement Twitter). Ce bug est très simple et peut, en quelques instants, faire complètement crasher un iPhone.

Bien entendu, nous vous déconseillons de reproduire la chose. Si elle ne nuit pas foncièrement à la stabilité de votre appareil, il n'est jamais bon de provoquer soi-même un bug. Si toutefois, vous souhaitez tenter la manipulation, il suffit de vous munir d'un iPhone disposant d'une version de iOS 17 (sorti en fin d'année 2023). Rendez-vous ensuite sur la gauche de votre menu pour afficher la recherche d'application Spotlight (ou simplement dans votre bibliothèque d'applications et sur la barre de recherche). Tapez alors les caractères "":: pour faire complètement dérailler l'iPhone et le forcer à produire un écran noir.

Plusieurs internautes ont notamment noté que ce code peut également être suivi par d'autres caractères et appliquer le bug en question. Il semble également que ce code spécial ne soit dû qu'à une faille dans le code de iOS 17 et ait été corrigé sur iOS 18 sorti très récemment sur les derniers iPhone.

Si par mégarde (ou pour vous amuser) vous avez tout de même utilisé ce code secret pour le tester, pas de panique. Il vous suffit de forcer un peu l'extinction/l'allumage de votre iPhone pour le redémarrer et retrouver ses fonctionnalités. Il est également possible de forcer le redémarrage de l'appareil en suivant la méthode d'Apple :

Appuyez brièvement sur le bouton d'augmentation du volume.

Appuyez brièvement sur le bouton de diminution du volume.

Appuyez de manière prolongée sur le bouton latéral jusqu'à ce que le logo Apple apparaisse (cela prend environ 10 secondes).

Votre iPhone devrait ainsi redémarrer normalement. Si ce n'est toujours pas le cas, mettez-le en charge pendant au moins une heure et retentez la manipulation.

Apple n'a fourni aucun commentaire suite à cet étrange bug, mais la firme semble déjà au courant de son existence puisque les dernières versions d'iOS semblent avoir corrigé le problème. Il ne s'agit pas non plus d'un code que l'on rentre fréquemment sans le connaître au préalable, et donc, peu enclin à être reproduit à moins de vouloir faire une mauvaise blague.