Vous avez supprimé une conversation WhatsApp par erreur ? Il existe une technique très simple pour la retrouver

WhatsApp bénéficie d'une option pour vous aider à retrouver des messages supprimés.

Qui n'a jamais effacé un message ou même une discussion toute entière ? Que ce geste soit effectué par erreur ou intentionnellement, il est compréhensible de vouloir retrouver des messages supprimés et que l'on pensait perdus à jamais. Si certaines applications comme Facebook Messenger ne disposent pas d'options pour retrouver un message supprimé définitivement, ce n'est pas forcément le cas pour d'autres solutions gérées par l'entreprise Meta.

Prenons WhatsApp. La célèbre application de messagerie instantanée propose toutes sortes de fonctionnalités qui s'enrichissent à chaque mise à jour. Parmi ces dernières, on retrouve notamment la possibilité de retrouver des messages précédemment supprimés, qu'il s'agisse des vôtres ou de ceux de vos interlocuteurs ! En réalité, il existe même une technique parfois méconnue qui permet de retrouver des discussions ou messages qui n'existent plus sur votre appareil. Il faut cependant aller la chercher dans les paramètres de l'application qui sont un peu cachés.

La méthode pour retrouver vos messages et discussions supprimés sur WhatsApp va tenir dans le stockage en ligne. En effet, WhatsApp ne stocke aucunement vos conversations sur ses propres serveurs et il revient aux utilisateurs de sauvegarder eux-mêmes leurs contenus partagés. Sur Android, cela se fait avec Google Drive, tandis que les utilisateurs d'iPhone peuvent passer par iCloud.

Si vous n'avez pas encore activé la sauvegarde des messages, nous vous incitons fortement à le faire en cliquant sur les trois points ("...") en haut de l'application, puis sur "paramètres" > "discussions" > "sauvegarde des discussions". Vous pourrez y sauvegarder manuellement vos conversations ou sélectionner une sauvegarde automatique tous les jours, toutes les semaines ou tous les mois.

Si vous disposez d'une sauvegarde, la première méthode pour retrouver vos messages et discussions supprimés se fera en désinstallant et réinstallant l'application. Cette dernière va alors vous proposer de "restaurer l'historique des discussions" après avoir vérifié votre numéro de téléphone (ou ID Apple si vous êtes sur iPhone). Vous disposerez alors de l'ensemble des messages et conversations sauvegardés, même s'ils ont été supprimés par la suite.

Sachez qu'il est également possible de retrouver vos sauvegardes sur votre Google Drive en passant par la version web. Rendez-vous sur votre Google Drive, connectez-vous avec votre compte et sélectionnez la partie "espace de stockage". En haut à droite, vous y trouverez l'option "sauvegardes" qui contient vos conversations WhatsApp. Il n'est cependant pas possible de les restaurer depuis ce fichier, mais vous avez toujours la possibilité de supprimer la sauvegarde directement ici.