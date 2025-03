"Des résultats prometteurs" : les médicaments contre l'obésité auraient des effets inattendus sur cette maladie

La nouvelle génération de médicaments contre le diabète et l'obésité, comme Ozempic, semble efficace contre d'autres maladies.

La nouvelle génération de médicaments prescrits contre le diabète et l'obésité seraient-ils des traitements miracles ? Alors qu'une vaste étude publiée début 2025 a montré que les personnes qui prenaient ces médicaments, appelés analogues du GLP-1, avaient moins de risque de souffrir de pas moins de 42 maladies chroniques, une recherche encore plus récente s'est concentrée sur une en particulier : l'alcoolisme.

Cette étude, publiée le 12 février 2025 dans la renommée revue JAMA Psychiatry, a analysé pour la première fois l'effet des médicaments qui contiennent du semaglutide (comme Ozempic et Wegovy) sur des patients souffrant d'une addiction à l'alcool. Pendant plus de 2 mois, une partie d'entre eux a reçu une injection de semaglutide chaque semaine, et l'autre partie a reçu un placebo.

Résultat : les personnes qui avaient bénéficié du traitement avaient significativement moins envie d'alcool et moins bu que ceux qui ont reçu le placebo. Au deuxième mois du traitement, ceux qui ont eu le traitement ont réduit d'environ 30 % leur consommation d'alcool les jours où ils ont bu, contre 2 % chez ceux qui ont reçu le placebo. Même après le traitement, ceux qui en ont bénéficié buvaient moins que les autres.

Des "résultats prometteurs", s'est réjouit la Dr Klara Klein, autrice de l'étude, dans un communiqué. D'autant plus qu'ils ont été obtenus avec les doses les plus faibles du traitement, ce qui suggère que de plus fortes doses, comme prescrites contre l'obésité, pourraient être encore plus efficaces contre l'alcoolisme. Les chercheurs américains ont également observé que les participants de l'étude qui étaient fumeurs ont moins fumé grâce au traitement. Une découverte importante puisque la majorité des personnes dépendantes à l'alcool le sont également au tabac.

D'autres études doivent être menées pour préciser l'effet de ces médicaments sur l'addiction à l'alcool, ils semblent être plus efficace que les quelques traitements déjà disponibles pour cette maladie. Des effets démontrés par cette étude, mais également par des professionnels de santé qui ont rapporté une baisse de la consommation d'alcool chez leurs patients traités avec ces médicaments. "Ces données suggèrent le potentiel du semaglutide et de médicaments similaires pour répondre à un besoin non satisfait dans le traitement des troubles liés à l'utilisation de l'alcool", estime ainsi la Dr Klein.

En France, l'alcoolisme est un enjeu majeur de santé publique : 7 % de la population boit tous les jours, et 24 % des Français dépassent les recommandations de consommation d'alcool : pas plus de 2 verres par jour, 10 verres par semaine, et avoir des jours dans la semaine sans boire. La consommation d'alcool tue 49 000 personnes chaque année en France d'après le ministère de la Santé.