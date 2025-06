Votre stockage de téléphone est plein ? Il dispose pourtant de 3 options cachées et gratuites pour faire le ménage

Ces méthodes peuvent vous aider à faire rapidement de la place sur votre appareil.

Nos smartphones sont tellement avancés qu'il n'est pas rare de s'en servir pour tout et n'importe quoi. Il est loin le temps où ces appareils ne servaient qu'à téléphoner et envoyer des messages. Désormais, beaucoup d'utilisateurs gèrent leur compte en banque, lancent des jeux vidéo, ou écoutent de la musique directement depuis leur smartphone.

Mais un tel éventail de possibilités a un coût qui pèse sur de nombreux utilisateurs : un manque de place. Chaque application, chaque photo, chaque donnée prend un peu plus de place sur le stockage déjà très réduit de votre appareil. Heureusement, les smartphones Android disposent d'options intégrées, mais un peu cachées, pour faire le ménage.

La première technique est sûrement la plus pratique puisqu'elle est automatique ! Si vous disposez d'un smartphone sous Android 13 (ou ultérieur), vous pouvez disposer de la détection automatique des applications non utilisées. Régulièrement, votre appareil va vous alerter des applications lourdes en données que vous n'utilisez pas. Un moyen facile et rapide de supprimer celles dont vous n'avez pas besoin ! Pour activer cette option, rendez-vous dans les paramètres de votre smartphone puis dans l'onglet "applications". Vous y trouverez l'option "applis inutilisées". Dans notre cas, nous en avions pas moins de 19 à supprimer !

Une autre façon pour retrouver les applications non utilisées consiste à utiliser le Google Play Store. Ouvrez ce dernier et cliquez sur votre icône de profil en haut à droite pour trouver l'option "gérer les applications et l'appareil". Cliquez alors sur l'onglet "gérer" pour trouver tous les applications sur votre appareil ou que vous avez déjà téléchargées par le passé. Il est alors possible de les trier par "les moins utilisées" pour rapidement trouver celles que vous pourriez supprimer. Privilégiez les applications un peu lourdes qui pèsent plusieurs méga ou giga-octets.

Vous souhaitez faire de la place sur votre smartphone, mais sans aller jusqu'à supprimer totalement une application ? Bonne nouvelle : Android dispose d'une option pour garder en mémoire les données d'une application même une fois cette dernière désinstallée de votre appareil. Pour cela, rendez-vous à nouveau dans le Google Play Store et cliquez sur votre icône de profil pour trouver les paramètres. Dans l'onglet "général", vous trouverez l'option "archiver automatiquement les applis". Votre smartphone va alors mettre automatiquement les applications les moins utilisées en archives dès lors qu'il détectera que votre stockage commence à être un peu juste.

Si vous êtes allés jusqu'ici, pourquoi ne pas profiter d'une petite astuce bonus ? Si vous voulez vraiment faire un plus gros ménage de votre smartphone, il est recommandé de passer par des applications externes. L'une des plus connues est notamment CCleaner avec une très bonne note utilisateurs de 4,4/5 et 2 millions d'avis. Cette application vous permettra de supprimer davantage de fichiers et données inutiles sur votre smartphone.