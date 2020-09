French Days TV : une smartTV 4K à moins de 350 euros !

Disposer d'une smartTV de 58 pouces affichant en 4K pour moins de 350 euros, c'est possible en profitant de la grosse réduction proposée par Cdiscount sur le téléviseur Toshiba 58UL3A63DG à l'occasion de ces French Days.

[Mis à jour le 25 septembre 2020 à 08h18] Voir grand et à petit prix, c'est ce que propose le téléviseur Toshiba 58UL3A63DG vendu sur Cdiscount avec une grosse réduction la faisant passer de 349 euros au lieu de 458 euros. La TV dispose d'une vaste dalle de 58 pouces, soit environ 146 cm de diagonale. Elle affiche une définition Ultra-HD (3 840 x 2 160 pixels), autrement dit, ce qu'on appelle de la 4K. La luminosité culmine à 350 cd/m² et le téléviseur est à la fois compatible avec les couleurs étendues et les normes HDR10, HLG. Mieux encore, le Toshiba 58UL3A63DG dispose du Dolby Vision, ce qui est très dans cette gamme de prix. Très efficace, ce système permet d'éviter la saturation des blancs et améliore considérablement l'image. Une image à laquelle il est possible d'appliquer plusieurs ambiances, avec six modes préprogammés (jeu, cinéma, sports, image dynamique, hôtel, naturel) et un mode personnalisé.

La connectique se compose de trois entrées HDMI, de deux ports USB 2.0, d'une entrée VGA qui est devenue rarissime, d'une prise réseau Ethernet 10/100, et d'une entrée composite. Pour l'audio, on trouve une sortie audio optique et une prise casque. Ce téléviseur intègre également du Bluetooth et du Wi-Fi. Le tuner est compatible TNT, câble et satellite. Pour le côté smartTV, ce téléviseur est animé par un système d'exploitation maison dont l'interface est limpide à utiliser. Il propose quelques applications populaires, comme Netflix, PrimeVideo, RakutenTV, ou YouTube, par exemple. Des services qu'il est possible d'activer directement grâce à des touches dédiées sur la télécommande. Enfin niveau consommation, ce téléviseur est très économe, puisqu'il se contente de 66 W avec une mise en veille qui plafonne à 0,5 W. Difficile donc de lui trouver un concurrent proposant un tel arsenal à ce niveau de prix !

Un autre bon plan sur une TV LG

TV OLED OLED55CX6 Cdiscount 1634,96 € Voir

Amazon 1665,52 € Voir

Fnac 1984,00 € 1684,00 € Voir

Laredoute 1833,90 € Voir

Boulanger 1990,00 € Voir

Darty 1999,00 € Voir

Si vous cherchez un modèle plus haut de gamme, rendez-vous à la Fnac ou chez Darty qui propose une offre similaire sur un excellent écran Oled, le LG OLED55CX. Cet écran de 55 pouces est habituellement vendu autour des 2000 euros et on peut le dénicher pour les French Days à moins de 1700 euros. Et petit bonus bien sympathique, si vous ajoutez la barre de son LG SN7Y dans votre panier, celle-ci vous est offerte via une réduction s'appliquant immédiatement. On parle ici d'un produit facturé 399 euros habituellement !

-20% sur une TV Panasonic

TV LED Panasonic TX-55HX970E Fnac 1484,00 € 1184,00 € Voir

Darty 1499,00 € Voir

On trouve également à la Fnac une offre sur une TV Panasonic 55 pouces affichée à -20%, soit 1199 euros au lieu de 1499 euros. Il s'agit de la dalle TX-55HX970E 4K UHD Argent offrant plusieurs modes d'affichage, 4 prises HDMI, la compatibilité avec l'assistant Google et un son Dolby Digital Atmos.

*Certains liens proposés dans cet article sont des liens d'affiliation qui renvoient vers des sites marchands, ce qui permet à Linternaute.com d'être rémunéré en cas d'achat. Notre sélection de bons plans est cependant réalisée en totale indépendance. Attention : les prix mentionnés dans cet article sont susceptibles d'évoluer.