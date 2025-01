Ce comportement est souvent mal compris, or il est le signe d'une intelligence plus élevée que la moyenne

Trop de gens critiquent ce comportement, pourtant, il peut vouloir dire que vous avez un QI plus élevé que les autres.

Les Français ont un QI moyen de 96,69. Cette performance se situe pile dans la norme mondiale qui se trouve entre 90 et 100. En 2024, la France était par ailleurs classée 14ᵉ dans le tableau annuel des pays les plus intelligents, publié par l'Institut américain de recherches Ulster. L'Hexagone se hissait juste derrière les États-Unis et très loin derrière le pays le plus intelligent, le Japon.

Mais si l'on se penche sur la définition du mot "moyenne", cela veut dire que certains Français ont un quotient intellectuel bien supérieur à 96,96. Avec un score de 120, voire 130, ces personnes ne se distinguent pas que par le contenu de leur cerveau. Parfois, c'est grâce à leur comportement contradictoire à celui reste de la population qu'elles se différencient. Dans une étude relayée par le magazine Grazia, le British Journal of Psychology a identifié l'un des aspects qui identifie les plus intelligents.

Après avoir demandé à des individus au QI moyen et à d'autres au QI élevé de choisir où ils préféraient vivre, ils en ont conclu que les plus intelligents sont le plus souvent attirés par la solitude. En effet, sur les 15 000 participants à l'étude, ceux qui ont un QI dans la moyenne choisissaient de vivre dans une ville moyenne où les interactions sociales sont nombreuses. À l'inverse, les plus intelligents préféraient tous s'installer dans des lieux plus isolés où les interactions sont moindres, voire inexistantes.

© Zamrznuti tonovi-Adobe Stock

Plus globalement, cette étude et les autres sur le sujet expliquent pourquoi les personnes les plus intelligentes déclinent souvent les interactions sociales, au risque de troubler leur entourage. En fait, elles tirent plus de satisfaction de la réalisation de leurs objectifs personnels et n'ont pas besoin de participer à des projets ou à des événements de groupe. En restant seules, elles se concentrent sur des activités qui correspondent à leur niveau intellectuel.

Être seul peut donc être bénéfique si cela est voulu. Mais un isolement trop extrême peut aussi avoir des conséquences graves sur la santé mentale et physique. Dépression, anxiété, comportements autodestructeurs, troubles du sommeil, et même déclin cognitif, la liste est longue.