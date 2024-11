C'est la quantité maximale d'eau à boire chaque jour - les médecins alertent sur les risques

Les experts conseillent de consommer au moins 1,5 litre d'eau par jour. Peu de gens le savent, mais les conséquences peuvent également être très dangereuses si l'on se met à trop boire.

"Le corps humain est composé à 60 % d'eau". C'est l'une des premières choses que les élèves apprennent à l'école. Cependant, cette proportion varie en fonction du sexe : le corps des hommes en moyenne en contient 60 %, tandis que pour celui des femmes, ce chiffre se situe plutôt entre 52 et 55 %.

Un homme de 70 kilogrammes, par exemple, a environ 42 litres d'eau dans son organisme. Que cela soit par la transpiration, par la respiration ou par les urines, son corps en élimine tout de même jusqu'à 10 litres chaque jour. Il est donc indispensable de boire suffisamment au quotidien pour compenser ces pertes. Afin de protéger l'organisme de la déshydratation et du développement de calculs rénaux, les adultes en bonne santé doivent boire tous les jours environ 2 litres de liquides.

Boire suffisamment d'eau est ainsi crucial, car il est plus facile pour l'organisme d'éliminer l'eau en excès plutôt que de la stocker. Mais, il est également important de ne pas tomber dans la situation inverse. Même lorsque les reins fonctionnent normalement, il existe une quantité à ne pas dépasser pour ne pas risquer une intoxication par l'eau. Ce phénomène arrive lorsque l'on s'hydrate tellement qu'il devient impossible à notre corps de se réguler.

© 123 RF

À ce moment-là, l'excès d'eau ingérée ne permet pas aux reins d'éliminer le surplus. Cette surcharge entraîne une dilution du sang et une baisse de sa concentration en sel. Les cellules, notamment cérébrales, se gonflent et cela peut entraîner un coma dans les situations les plus graves. Même si elles sont rares, les situations d'hyperhydratation existent. Entre 2007 et 2012, plusieurs personnes, dont des enfants, sont même décédées suite à une intoxication à l'eau.

C'est pour cette raison que les experts recommandent de ne pas dépasser 3 L d'eau par jour. Pour les plus résistants, cette quantité peut aller jusqu'à 5 L au maximum. C'est en particulier vrai pour les sportifs de haut niveau ainsi que les personnes souffrant de problèmes cardiaques, rénaux ou hépatiques.