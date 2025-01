Sur le dos, le ventre ou le côté… La position dans laquelle vous dormez en dit beaucoup sur votre personnalité

Découvrez si êtes bien dans vos baskets ou plutôt en manque d'affection en fonction de la position dans laquelle vous dormez.

Lorsque nous dormons, nous n'avons aucune conscience de notre corps. Nos mouvements sont donc totalement libres et nous ne pouvons presque pas les maitriser. C'est pour cette raison que de nombreux experts s'accordent pour dire que les différentes positions de sommeil ne sont que le reflet de notre nature profonde.

En clair, si vous souhaitez connaitre la véritable personnalité de votre nouveau partenaire, observez le pendant qu'il dort et vous saurez qui il est réellement.

Décortiquons d'abord la position la plus courante, car la plus confortable : dormir sur le côté. Toutefois, que vous dormiez du côté gauche ou du côté droit peut s'avérer très différents. "Si vous dormez à gauche, qui est la partie féminine du corps, vous êtes serein et tout est en ordre psychologiquement", indiquait le psychothérapeute Joseph Messinger, auteur de "Ces gestes qui nous trahissent". Selon lui, le côté droit reflète une personnalité avec un plus fort tempérament qui peut être possessif et même autoritaire.

© AdobeStock - deagreez

Joseph Messinger expliquait également que les gens qui dorment sur le dos sont équilibrés et ouverts sur le monde. Pour aller plus loin, s'endormir avec les mains au-dessus de la tête est un signe de bien-être et de confiance en soi. À l'inverse, les adultes qui s'assoupissent sur le ventre trahissent une certaine carence affective.

L'écrivain belge explique néanmoins que ces personnes sont généralement assez sympathiques et agréables. Pour terminer, Joseph Messinger a aussi analysé la position fœtale. Selon lui, cette position est associée à un besoin de réconfort et de sécurité. Les personnes qui adoptent cette position peuvent être sensibles et introspectives.

Le Belge avait toutefois conscience que l'analyse des positions dans lesquelles nous dormons n'est qu'un aspect de la personnalité parmi tant d'autres, à mettre en perspective avec les principes, valeurs ou paroles de notre partenaire. Il expliquait également que "la position couchée varie avec les époques de la vie" et que, tout comme notre personnalité, les positions que nous adoptons le plus dans notre enfance peuvent changer à l'âge adulte ou au cours des années. Bonne nouvelle en bref, si vous vous inquiétez après avoir observé votre partenaire en pleine sieste, rassurez-vous, rien n'est figé !