Un ex-agent du FBI explique pourquoi certaines personnes vous touchent quand elles parlent - c'est un geste lourd de sens

Être touché en plein milieu d'une conversation peut être très surprenant. Selon un ancien agent du FBI, ce geste sert à vous faire passer un message.

Dans les cultures latine, sud-américaine et arabe, le langage non verbal est aussi important que la parole. Grâce au regard, aux expressions faciales et aux mouvements du corps, il est possible de faire passer d'innombrables messages à nos interlocuteurs sans même prononcer un mot. Également utilisée par les agents du FBI aux États-Unis, l'étude du comportement mélange la sociologie et la psychologie.

Joe Navarro, ancien agent du FBI spécialisé en langage corporel, explique dans son livre "Ce que tous les corps disent" que le toucher peut avoir de nombreux sens différents, selon le contexte. "L'une des meilleures façons d'établir un rapport avec quelqu'un est de toucher cette personne au bras, entre le coude et l'épaule", confirme-t-il. Selon lui, lorsqu'un ami ou un membre de votre famille vous effleure à cet endroit, c'est très souvent pour vous montrer son affection. "C'est une manière de dire : "Je t'apprécie"", ajoute-t-il.

Plus qu'un geste affectif, le toucher peut aussi être utilisé comme un outil de persuasion. "Quand une personne veut vous convaincre de la croire, elle peut avoir un comportement plus expressif, y compris par le toucher", précise Joe Navarro. Il ne faut pas pour autant prendre ce geste pour de la manipulation. Le contact physique peut renforcer l'empathie que vous ressentez déjà pour une personne, mais il ne peut pas vous faire changer d'avis du tout au tout.

Pendant une conversation, certaines personnes utilisent également ce geste afin de récupérer l'attention de leur interlocuteur quand elles ont l'impression de l'avoir perdue. Une étude menée par l'université d'Arizona a, quant à elle, révélé que l'on devient souvent tactile lorsque l'on souhaite séduire notre interlocuteur.

Pour terminer, le spécialiste américain Joe Navarro rappelle que le toucher peut aussi permettre de conforter une posture professionnelle. Un chef d'entreprise peut par exemple avoir l'habitude de poser fermement sa main sur l'épaule de ses employés pour affirmer son autorité. À l'inverse, si un manager fait la bise à ses collègues tous les matins, il peut vouloir casser la hiérarchie qui les sépare et installer de la confiance. Attention cependant à ne pas être vu comme paternaliste !