Une pleine Lune de Sang s'apprête à embraser le ciel, la Lune va-t-elle vraiment devenir rouge ?

Une éclipse lunaire, surnommée "Pleine Lune de sang", nous attend ce mois de mars. Découvrez ce qui se cache derrière cet évènement céleste spectaculaire.

Ce mois de mars, les curieux et les amoureux d'astronomie pourront assister à un spectacle céleste fascinant : une éclipse de Lune. Surnommé "pleine Lune de sang", ce phénomène, qui n'aura rien de surnaturel, s'expliquera par la position de notre satellite naturel par rapport à la Terre et au Soleil. Mais alors, doit-on s'attendre à ce que l'astre de nuit se pare d'une couleur cuivrée ? Cap sur cet évènement à ne pas manquer !

Les éclipses totales de Lune se produisent lorsque la Terre, le Soleil et la Lune s'alignent parfaitement, permettant à l'ombre de la Terre de se projeter sur notre astre de nuit, le plongeant ainsi dans l'obscurité. Cette configuration ne se produit pas à chaque pleine Lune, puisqu'elle nécessite un positionnement bien précis des astres. Elle ne se produit donc seulement deux à cinq fois par an. On peut alors admirer la Lune se faire grignoter par l'ombre de la Terre et arborer une teinte rougeâtre. Cette dernière est due à l'atmosphère de notre planète qui filtre les rayons du Soleil et ne laisse passer que les longueurs d'onde correspondant aux couleurs rouge et orange. Rien de magique dans ce phénomène qui reste toutefois fort spectaculaire à observer !

Une "Pleine Lune de sang" nous attend le 14 mars 2025, à 4h57. © Hasan Pixel - stock.adobe.com

Le 14 mars prochain, l'éclipse débutera à 4h57 au moment où la Lune fera son entrée dans la pénombre. Elle sera encore visible mais de moins en moins lumineuse. Vers 6h09 l'astre se trouvera totalement assombri et on pourra commencer à voir son bord gauche se faire grignoter par l'ombre de la Terre. Une échancrure cuivrée apparaîtra alors, c'est le début de l'éclipse à proprement parler. Malheureusement, depuis la France, il sera impossible d'assister à l'éclipse totale de Lune car cette dernière disparaîtra derrière l'horizon rapidement après le début du spectacle. Les habitants de Bretagne et de Normandie, situés à l'ouest du pays, pourront toutefois admirer le début de l'éclipse plus longtemps que les autres, grâce à leur position géographique qui retarde le coucher de la Lune.

Pour profiter de cet évènement, vous n'aurez besoin d'aucun équipement particulier. Regarder la Lune à l'œil nu durant une éclipse ne présente aucun danger pour les yeux, profitez-en ! En revanche, si vous souhaitez observer le spectacle depuis le début, il est conseillé de s'installer sur un transat pour éviter les douleurs à la nuque et de prévoir des boissons chaudes et des plaids. Assurez-vous également de disposer d'un horizon dégagé et de voir un ciel sans nuage pour profiter au maximum du phénomène.