Ceux qui trouvent la tomate cachée parmi les cerises en moins de neuf secondes font partie des plus vifs d'esprit

Prouvez votre acuité visuelle ! Saurez-vous trouver la tomate cachée parmi les cerises en 9 secondes ? Montrez-nous de quoi vous êtes capable !

Ces cerises sont de vraies petites fripouilles. Pourquoi ? Car elles cachent une unique tomate parmi elles. Le défi pour les fans de casse-tête est de la repérer en seulement neuf secondes !

Ceux qui réussissent auraient une remarquable faculté d'observation. Pouvez-vous résoudre l'énigme dans le temps imparti et trouver la tomate ? Sur cette image, c'est une véritable foule de fruits. Qu'ils soient isolés, en duo ou en trio – il y a des cerises partout où le regard porte. Quelque part parmi elles se cache une tomate – mais où donc ?

Un conseil : ne tentez pas d'embrasser toute l'image du regard. Parcourez rapidement mais soigneusement les différents groupes de cerises. Déclenchez le chronomètre de votre téléphone et arrêtez-vous au bout de 9 secondes, que vous ayez trouvé ... ou pas ! C'est parti...

Vous avez trouvé ? Publiez un commentaire sur notre Facebook pour défier vos amis en cliquant ici. Le temps est écoulé et vous n'avez toujours pas pu trouver cette fameuse tomate ? Voici alors la solution de l'énigme : jetez un œil au quart inférieur gauche de l'image – elle se cache derrière une cerise isolée et un groupe de trois cerises.

Les jeux de défis visuels où il faut trouver un objet caché stimulent la capacité d'observation, l'attention aux détails et la concentration, des compétences cognitives essentielles dans la vie de tous les jours. De plus, ils offrent un divertissement amusant et peuvent servir de moyen de détente, en procurant un sentiment de satisfaction lorsqu'on réussit à trouver l'objet caché.