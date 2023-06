Tous ces oiseaux ont un chapeau mais un seul est unique, saurez-vous le trouver en quelques secondes ?

Derrière le dessin cartoonesque de ces petits oiseaux, se cache un redoutable exercice d'observation et de logique. Saurez-vous trouver en quelques secondes le seul petit volatile unique parmi tous les autres ?

Les défis et casse-têtes visuels ont envahi le web et font de plus en plus d'adeptes. Certains sites se sont spécialisés dans ces petits jeux ludiques et de logique mais, cette fois, c'est la publication d'un artiste numérique que nous vous proposons. Il a créé un casse-tête unique en son genre.

Gergely Dudás a partagé sur son compte Facebook une image intrigante mettant en scène des oiseaux portant tous des chapeaux colorés et de différentes formes. Tous oui mais un petit volatil est unique puisqu'il est le seul à porter un type de chapeau. Le défi est simple : trouver l'oiseau qui se distingue des autres en quelques secondes seulement !

Derrière le dessin presque enfantin, le défi est bien plus corsé qu'il n'y paraît. Taille du chapeau, forme du couvre-chef, couleur... Il faut tous passer en revue. La publication de Gergely Dudás a rencontré un joli succès sur le web et le défi a déjà été partagé à travers le monde, les joueurs échangeant sur leur performance.

Et maintenant, à vous de jouer ! Saurez-vous trouver l'oiseau unique parmi la multitude de chapeaux colorés en quelques secondes ? À vous de jouer et de relever le défi !

Si vous êtes curieux de savoir quelle est la solution de ce casse-tête, nous ne vous ferons pas languir plus longtemps. L'oiseau unique est à retrouver dans l'image ci-dessous. Prêt ? Voici la solution tant attendue de cette petite énigme amusante :

Eh oui, c'est le seul à avoir cette combinaison de couleurs sur sa casquette ! Celui en haut à gauche lui ressemble mais le dessus du chapeau n'a pas la même couleur... Ce casse-tête amusant avec ces oiseaux à chapeaux est un exemple parfait de la façon dont une simple image peut divertir des milliers de personnes via le web. Ces petits jeux nous permettent de tester nos compétences d'observation et de résolution de problèmes tout en nous offrant un moment de détente.