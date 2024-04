10 lieux emblématiques de Londres sur les traces d'Amy Winehouse

Chanteuse, compositrice et interprète de génie, Amy Winehouse est à l'honneur d'un nouveau film sur sa vie, "Back to Black". L'occasion de faire une virée à Londres.

Une inimitable voix, une série de tubes et un look reconnaissable entre mille... Amy Winehouse a marqué les mémoires et l'Histoire de la musique. Disparue brutalement à 27 ans le 23 juillet 2011, la chanteuse se voit consacrer un nouveau film, intitulé Back to Black - du nom de son album à succès sorti en 2006. Réalisé par Sam Taylor-Johnson, ce long-métrage, sort en salles ce mercredi 24 avril. On y (re)découvre Amy Winehouse dans une période trouble de sa vie, celle, paradoxalement, de l'explosion de son succès, partagée entre ses addictions, l'écriture des chansons de Back to Black et son histoire d'amour destructrice avec Blake Fielder-Civil.

Cette période, Amy Winehouse la vit à Camden Town, quartier vibrant de Londres qu'elle surnommait son "terrain de jeu" et où le souvenir d'elle, encore aujourd'hui, est partout. Autant de lieux, de pubs ou de salles de concert, qui ont servi pour certains au tournage du film Back to Black, dans lequel l'artiste est incarnée par Marisa Abela.

L'occasion de faire un saut à Londres et, après un rapide trajet en Eurostar*, pour découvrir les 10 lieux les plus emblématiques du Camden Town d'Amy Winehouse :

1. La statue d'Amy Winehouse

Comment partir sur les traces d'Amy Winehouse à Londres sans passer devant sa statue de bronze, trônant au milieu du marché de Camden Town, les épaules polies par les touristes et leurs selfies... Réalisée en grandeur nature - 1m59 de haut donc, cette représentation assez ressemblante a été inaugurée en 2014 - trois ans seulement après la mort de la chanteuse - par ses parents.

Amy Winehouse est figée dans le bronze une main sur la hanche, en talons et robe courte, une étoile de David en pendentif et bien sûr, son inimitable coiffure.

2. The Hawley Arms

Pub niché dans Camden Town, le Hawley Arms a souvent vu Amy Winehouse passer ses portes, puisqu'elle y a travaillé avant de devenir la chanteuse célèbre qu'on connaît. Une fois célèbre, l'artiste y a partagé des concerts improvisés, notamment avec Pete Doherty.

Ravagé en 2008 dans l'incendie qui a endommagé une partie du quartier, le pub, qui a toujours les mêmes propriétaires qu'à l'époque, a pu renaître de ses cendres grâce aux dons et aux ventes d'objets dédicacés par Amy Winehouse ou des souvenirs lui ayant appartenu. Le soir de l'incendie, alors que le pub brûle, l'artiste devient la première Britannique à recevoir cinq Grammy Awards. N'ayant pas réussi à passer un contrôle de stupéfiants, Amy Winehouse n'a pas pu se rendre aux États-Unis pour recevoir ses trophées, mais a donné simultanément un concert aux Riverside Studios de Londres.

C'est également dans ce pub que la chanteuse aurait bu son cocktail préféré, le "Rickstasy", mélange de vodka, de liqueur de banane, de Southern Comfort et de Baileys. C'est en tout cas ce qu'elle aurait répondu à un journaliste curieux, qui donnera lieu à cette légende qui est en fait... une blague. Elle aimait surtout boire de la vodka, de préférence en shooter.

Aujourd'hui, au Hawley Arms, le souvenir d'Amy Winehouse est partout, jusqu'aux portes des toilettes du sous-sol, recouvertes d'inscriptions en mémoire de la chanteuse.

3. La Rondhouse

Un peu en périphérie de Camden, dans le quartier voisin de Chalk Farm, se trouve cette fameuse Roundhouse, ancien dépôt de locomotives, aujourd'hui devenu un lieu incontournable de la culture et de la musique de Londres. C'est sur cette scène qu'Amy Winehouse apparaîtra pour la dernière fois en public, le 20 juillet 2011, trois jours seulement avant sa mort. C'est par surprise qu'elle avait rejoint les planches et sa filleule, Dionne Bromfield.

4. Le premier appartement d'Amy Winehouse

Amy Winehouse est née le 14 septembre 1983 à Southgate, un quartier au nord de Londres, dans une famille juive. Devenue financièrement indépendant grâce à son premier album, Frank, elle s'installe en 2003 à Camden Town et achète son premier appartement situé sur la Jeffrey's Place. Le samedi, Amy Winehouse travaille sur un stand de bougies du marché de Camden, puis dans un magasin de vêtements... fétichistes.

5. Primrose Hill

Coline surplombant Londres et splendide étendue verte, le parc de Primrose Hill est un endroit apprécié d'Amy Winehouse, qui aimait s'y promener et s'y prélasser avec sa grand-mère, Cynthia ou Blake Fielder-Civil son mari. Dans le film Back to Black, on assiste à un pique-nique bucolique avec ce dernier, mais aussi à une discussion avec sa grand-mère, qui lui annonce qu'elle souffre d'un cancer. Aux pieds du parc, le Zoo de Londres, que l'on voit également dans le film, le temps d'une scène joyeuse avec Amy Winehouse (Marisa Abela) et Blake Fielder-Civil (Jack O'Connel).

6. Amy Winehouse, icône de street-art

A Camden, on ne marche pas plus de dix minutes sans tomber sur une représentation street-art d'Amy Winehouse. De l'immense fresque très ressemblante installée sur Castleheaven Road aux œuvres de Pegasus, un artiste londoniens, Amy Winehouse est partout.

7. Le Dublin Castle

Autre pub incontournable du Camden Town d'Amy Winehouse, le Dublin Castle reste aujourd'hui un débit de boisson très animé en soirée, où se croisent des Londoniens de tout âge. La chanteuse s'y est souvent produite. Derrière le bar, Peggy Conlon, 86 ans aujourd'hui et qui tenait déjà le pub à l'époque, raconte diverses anecdotes sur Amy Winehouse. "Quand elle est entrée la première fois, je lui ai demandé si je pouvais l'aider. Elle m'a répondu : 'je peux m'aider toute seule'. Elle est passée derrière le bar et a commencé à se servir à boire et à servir les autres clients", raconte tout naturellement la gérante de l'établissement.

8. La deuxième maison d'Amy Winehouse

Au sommet de sa popularité, Amy Winehouse habite une maison de Camden Town, située à deux pas de la première, sur la Jeffrey's Place. Qui n'a jamais vu cette fameuse grille sur les milliers de photos de paparazzis, qui pourchassaient jour et nuit la chanteuse et campaient devant cette maison ? Plusieurs scènes du film Back to Black illustrent cette période de la vie d'Amy Winehouse, témoignant notamment des conséquences de ses addictions et de celles de son époux, Blake.

9. Le Jazz Cafe

Salle de concert mythique de Camden Town, le Jazz Cafe accueille aujourd'hui encore de nombreux artistes. Depuis son ouverture dans les années 1980, ils sont des dizaines à s'y être produits : Eddie Harris, Jamiroquai, Her ou Lana Del Rey. Et bien sûr, Amy Winehouse, qui y donnera son tout premier concert, le 19 avril 2007.

10. La dernière maison d'Amy Winehouse

Devenue un lieu de pèlerinage pour les fans, la dernière maison d'Amy Winehouse est située au 30, Camden Square, une rue calme bordée de luxueuses demeures. C'est ici que la chanteuse est retrouvée morte par son garde du corps, le 23 juillet 2011. Depuis, la propriété de 230m² a été vendue pour plus de 3 millions d'euros, mais reste hantée par le souvenir de l'artiste. Sur le mur devant la maison, les fans ont laissé des dizaines d'inscriptions en mémoire d'Amy Winehouse, des traces de rouge à lèvres et autres cigarettes ou accessoires de cheveux.

En bonus : 11. Le Marathon Kebab House

Ressemblant à tous les kebabs du même type, la Marathon Kebab House est en fait réputé pour être l'un des meilleurs de Camden, mais aussi un lieu connu de la vie nocturne du quartier, où l'on vient manger et écouter de la musique. Amy Winehouse s'y est produit, tout comme Jarvis Cocker, les frères Gallagher ou Keith Richards. Pour se protéger des paparazzis, Amy Winehouse s'y est également réfugié, se cachant dans une salle à l'arrière du restaurant.

Parmi les autres restaurants fréquentés par l'artiste, le Jamon Jamon, non loin du Dublin Castle. La mère d'Amy Winehouse aimait dire que si elle n'était pas chez elle, elle était dans l'établissement espagnol.

